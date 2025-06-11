МИД об обстреле Софии Киевской: Продолжение политики Москвы по уничтожению национальной идентичности
Обстрел Софийского собора - это продолжение веков имперской политики Москвы, которая направлена на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру.
Об этом говорится на сайте МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
В министерстве напомнили, что в ночь на 10 июня в результате очередного массированного российского обстрела Киева пострадал собор святой Софии - уникальный памятник XI века, являющийся частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: собор святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра". Взрывная волна повредила оштукатуренный карниз центральной абсиды восточного фасада Софийского собора.
"Софийский собор был построен Великим князем киевским Ярославом Владимировичем в честь победы Руси над врагом. Символично, что сегодня Киев, как и тысячу лет назад, подвергается вражеским нападениям. Убеждены, что сегодня, как и тогда, нашествие варваров будет преодолено. Российский террор и агрессия потерпят поражение, а святая София, которая за десять веков пережила немало попыток разрушений, будет и в дальнейшем стоять в столице независимой и свободной Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2023 года из-за российских атак объект находится в Списке Всемирного наследия под угрозой. Собор также находится под усиленной защитой в рамках Второго протокола 1999 года к Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
"Министерство иностранных дел решительно осуждает российский террор, который угрожает не только гражданским людям, но и уникальным историческим памятникам с тысячелетней историей, которые являются культурным достоянием мирового уровня. Это продолжение веков имперской политики Москвы, которая направлена на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру. Напоминаем, что Россия является государством-участником Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, которые она грубо нарушает", - отмечают в МИД.
И призывают ЮНЕСКО и международное сообщество усилить давление на агрессора, который не гнушается преступлениями против культурного наследия человечества, и поддержать наше государство в защите его культурных ценностей и суверенитета.
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НЕ мамка Київ кацапам, а злая мачеха, яка нещадно їх б'є по жопє
Лично мне как равнодушному к религиям С.Киевская сильно меньше по нервам бьёт, нежели роддом.
🙌🤝👍
Хоча, в Маріку вже розбомбив дитячу лікарню з роддом.
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Це навіть не житло, не укриття і на гуманітарний центр, не лікарня...
Дійсно втрата - це скалічене здоров'я та катування наших захисниквв в мордорі... а також ті хто загинув 🛐✝️⚰️
Зараз все для Перемоги, для спасіння Нації. Все інше то справа днів прийдешніх , днів майбутніх!
Буде жива Нація - будуть будь які права і релігійні монументи !
православіє - історично частина української ідентичності
до речі, православіє в Україні та рашці це дві великі різниці
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Де були не сталеві нерви в бога, коли рашисти вбивали, гвалтували дітей і жінок в Україні? Де він був коли рашистський лікар вирізав на тілі військовополоненого українця написи? Де він був коли катували сотні і тисячі інших? Де?
А я вам скажу де він - за спиною рашистських попів, що благословляють своїх вбивць на "подвиги".
дикуни , для яких святого нема.
Маю надію, що відповідь їм буде з небес
Кацапи християни, християни !
Золотого Тамерлана
Онучата голі....
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понабирали масажисток і масажистів в дипломати
московити не тільки безжально і кровожерливо захоплювали навколишні землі і вбивали корінні народи , а і зрештою зіхнули на нашу історію ( історію Русі)