МИД об обстреле Софии Киевской: Продолжение политики Москвы по уничтожению национальной идентичности

Обстрел Софийского собора - это продолжение веков имперской политики Москвы, которая направлена на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру.

Об этом говорится на сайте МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве напомнили, что в ночь на 10 июня в результате очередного массированного российского обстрела Киева пострадал собор святой Софии - уникальный памятник XI века, являющийся частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: собор святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра". Взрывная волна повредила оштукатуренный карниз центральной абсиды восточного фасада Софийского собора.

"Софийский собор был построен Великим князем киевским Ярославом Владимировичем в честь победы Руси над врагом. Символично, что сегодня Киев, как и тысячу лет назад, подвергается вражеским нападениям. Убеждены, что сегодня, как и тогда, нашествие варваров будет преодолено. Российский террор и агрессия потерпят поражение, а святая София, которая за десять веков пережила немало попыток разрушений, будет и в дальнейшем стоять в столице независимой и свободной Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 2023 года из-за российских атак объект находится в Списке Всемирного наследия под угрозой. Собор также находится под усиленной защитой в рамках Второго протокола 1999 года к Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает российский террор, который угрожает не только гражданским людям, но и уникальным историческим памятникам с тысячелетней историей, которые являются культурным достоянием мирового уровня. Это продолжение веков имперской политики Москвы, которая направлена на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру. Напоминаем, что Россия является государством-участником Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, которые она грубо нарушает", - отмечают в МИД.

И призывают ЮНЕСКО и международное сообщество усилить давление на агрессора, который не гнушается преступлениями против культурного наследия человечества, и поддержать наше государство в защите его культурных ценностей и суверенитета.

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