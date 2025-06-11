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Новости Обстрелы Киева
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МИД об обстреле Софии Киевской: Продолжение политики Москвы по уничтожению национальной идентичности

софія

Обстрел Софийского собора - это продолжение веков имперской политики Москвы, которая направлена на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру.

Об этом говорится на сайте МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве напомнили, что в ночь на 10 июня в результате очередного массированного российского обстрела Киева пострадал собор святой Софии - уникальный памятник XI века, являющийся частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: собор святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра". Взрывная волна повредила оштукатуренный карниз центральной абсиды восточного фасада Софийского собора.

"Софийский собор был построен Великим князем киевским Ярославом Владимировичем в честь победы Руси над врагом. Символично, что сегодня Киев, как и тысячу лет назад, подвергается вражеским нападениям. Убеждены, что сегодня, как и тогда, нашествие варваров будет преодолено. Российский террор и агрессия потерпят поражение, а святая София, которая за десять веков пережила немало попыток разрушений, будет и в дальнейшем стоять в столице независимой и свободной Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите: Первые минуты после российского обстрела жилого дома в Киеве. ВИДЕО

Отмечается, что с 2023 года из-за российских атак объект находится в Списке Всемирного наследия под угрозой. Собор также находится под усиленной защитой в рамках Второго протокола 1999 года к Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает российский террор, который угрожает не только гражданским людям, но и уникальным историческим памятникам с тысячелетней историей, которые являются культурным достоянием мирового уровня. Это продолжение веков имперской политики Москвы, которая направлена на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру. Напоминаем, что Россия является государством-участником Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, которые она грубо нарушает", - отмечают в МИД.

И призывают ЮНЕСКО и международное сообщество усилить давление на агрессора, который не гнушается преступлениями против культурного наследия человечества, и поддержать наше государство в защите его культурных ценностей и суверенитета.

Читайте: Трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве, - МВД. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25710) МИД (7011) обстрел (27972) София Киевская (91)


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Топ комментарии
+5
зеленський, квартальний генній 🤡 , пора вїб* ніти по баштах кремлівських ... чи там теж люди ,для тебе і досі ??!
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11.06.2025 00:18 Ответить
+5
тут регулярно під час атак від ударів десь руйнуються бетонні перекриття і обвалюються плити, вбиваючи людей, то ж на цьому фоні руйнування фасаду навіть на церкві є квіточками. Фасад можна відновити навіть на церкві, а от людське життя уже не повернеш, не повернеш комусь вбитих синів чи дочок.
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11.06.2025 00:27 Ответить
+5
Кацапи - дикуни , замахнулись на Святе місце. У Бога нерви не стальні - відповідь їм прийде
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11.06.2025 01:24 Ответить
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зеленський, квартальний генній 🤡 , пора вїб* ніти по баштах кремлівських ... чи там теж люди ,для тебе і досі ??!
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11.06.2025 00:18 Ответить
тут регулярно під час атак від ударів десь руйнуються бетонні перекриття і обвалюються плити, вбиваючи людей, то ж на цьому фоні руйнування фасаду навіть на церкві є квіточками. Фасад можна відновити навіть на церкві, а от людське життя уже не повернеш, не повернеш комусь вбитих синів чи дочок.
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11.06.2025 00:27 Ответить
Та ясно! Для кацапів Софія Київська це неприємне нагадування. Коли українці вже молилися в Софії Київській, то русскіє ще татарами були.
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11.06.2025 04:28 Ответить
а тому по "родной мамке городов руССких" іскандерами та шахедами плі !

НЕ мамка Київ кацапам, а злая мачеха, яка нещадно їх б'є по жопє
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11.06.2025 05:37 Ответить
А прилёт по роддому МЗС не смущает?
Лично мне как равнодушному к религиям С.Киевская сильно меньше по нервам бьёт, нежели роддом.
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11.06.2025 00:29 Ответить
+++++++
🙌🤝👍
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11.06.2025 00:43 Ответить
Софія - духовна святиня України, а роддом - да! розширює буйло асортимент цілей.
Хоча, в Маріку вже розбомбив дитячу лікарню з роддом.

.
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11.06.2025 05:40 Ответить
Не тригерить, чесно кажу панове.
Це навіть не житло, не укриття і на гуманітарний центр, не лікарня...
Дійсно втрата - це скалічене здоров'я та катування наших захисниквв в мордорі... а також ті хто загинув 🛐✝️⚰️
Зараз все для Перемоги, для спасіння Нації. Все інше то справа днів прийдешніх , днів майбутніх!
Буде жива Нація - будуть будь які права і релігійні монументи !
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11.06.2025 00:41 Ответить
Правду кажеш. Потреби тварин і потреби людей різняться.
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11.06.2025 04:32 Ответить
Якщо Вам не подобається називати українця православним,тоді використовуйте слово "ортодокс ".Українець-це ортодоксальний християнин.Ну,а на рахунок того,що православ'я-це кацапізм,мушу Вам нагадати,що православ'я-це не кацапський винахід і в Україну саме такий вид християнства прийшов не з москви. Те,що на московщині через багато століть після Києва,почали вважати себе православними,так це не проблема Києва.Ви спокійно їсте виделкою і Вас не турбує той факт,що і москаль їсть виделкою теж,то чого ж тоді православну Україну має непокоїти,що москаль також є православним? І чому Ви собі асоціюєте православ'я з москальщиною,а не, наприклад,з Грецією?
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11.06.2025 01:40 Ответить
той йолоп хай собі ще гени поправить... заднім числом.

православіє - історично частина української ідентичності

до речі, православіє в Україні та рашці це дві великі різниці
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11.06.2025 06:01 Ответить
Кацапи - дикуни , замахнулись на Святе місце. У Бога нерви не стальні - відповідь їм прийде
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11.06.2025 01:24 Ответить
буйло, як кожний маніяк дуже релігійний....

.
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11.06.2025 06:05 Ответить
Про якого бога можна казати на 11 році війни (або на 3+ - якщо так комусь зручніше)? Про яку його відповідь мова?
Де були не сталеві нерви в бога, коли рашисти вбивали, гвалтували дітей і жінок в Україні? Де він був коли рашистський лікар вирізав на тілі військовополоненого українця написи? Де він був коли катували сотні і тисячі інших? Де?
А я вам скажу де він - за спиною рашистських попів, що благословляють своїх вбивць на "подвиги".
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11.06.2025 09:18 Ответить
Віра, Надія , Любов . І мать їх Софія. Кацапи затронули мати .
дикуни , для яких святого нема.
Маю надію, що відповідь їм буде з небес
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11.06.2025 09:23 Ответить
А казали що кацапи християни.
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11.06.2025 01:26 Ответить
авжеж !
Кацапи християни, християни !
Золотого Тамерлана
Онучата голі....

.
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11.06.2025 06:04 Ответить
МЗС як той кіт, який яйця лиже

понабирали масажисток і масажистів в дипломати
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11.06.2025 02:12 Ответить
Так гасіть по ермітажу, чи слабо?
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11.06.2025 08:14 Ответить
Так про це, не несміливо треба в розпливчатих заявах казати, а за кордоном, в першу чергу пані Маркарова, має вилізти зі свого ресторану в Вашингтоні, і почати кричати про напад на українську релігію! Кричати для тих релігійних американців, що за Трампа, що регулярно волають - "не чіпайте свободу віросповідання", коли тут, хоч по мінімуму, трясуть УПЦ-МП(філія ФСБ). Працювати потрібно, а не тиснути на сайті МЗС/посольства коротенький допис і радо відпочивати далі.
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11.06.2025 09:13 Ответить
потрібно писати продовження майже 400 літньої політики московії проти Русі ...
московити не тільки безжально і кровожерливо захоплювали навколишні землі і вбивали корінні народи , а і зрештою зіхнули на нашу історію ( історію Русі)
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11.06.2025 09:20 Ответить
 
 