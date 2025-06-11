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Новини Обстріли Києва
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МЗС про обстріл Софії Київської: Продовження політики Москви зі знищення національної ідентичності

софія

Обстріл Софійського собору - це продовження століть імперської політики Москви, яка спрямована на знищення нашої національної ідентичності та внеску України у світову історію та культуру.

Про це йдеться на сайті МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

В міністерстві нагадали, що в ніч на 10 червня внаслідок чергового масованого російського обстрілу Києва постраждав собор святої Софії - унікальна пам’ятка XI cтоліття, що є частиною об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра". Вибухова хвиля пошкодила тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду Софійського собору.

"Софійський собор був збудований Великим князем київським Ярославом Володимировичем на честь перемоги Русі над ворогом. Символічно, що сьогодні Київ, як і тисячу років тому, зазнає ворожих нападів. Переконані, що сьогодні, як і тоді, навала варварів буде подолана. Російський терор і агресія зазнають поразки, а свята Софія, яка за десять століть пережила чимало спроб руйнувань, буде і надалі стояти в столиці незалежної та вільної України", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Перші хвилини після російського обстрілу житлового будинку в Києві. ВIДЕО

Зазначається, що з 2023 року через російські атаки об’єкт перебуває у Списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Собор також перебуває під посиленим захистом у рамках Другого протоколу 1999 року до Гаазької Конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує російський терор, який загрожує не лише цивільним людям, але й унікальним історичним пам’яткам з тисячолітньою історією, які є культурним надбанням світового рівня. Це продовження століть імперської політики Москви, яка спрямована на знищення нашої національної ідентичності та внеску України у світову історію та культуру. Нагадуємо, що Росія є державою-учасницею Гаазької Конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, які вона грубо порушує", - наголошують в МЗС.

І закликають ЮНЕСКО та міжнародну спільноту посилити тиск на агресора, який не гребує злочинами проти культурної спадщини людства, та підтримати нашу державу у захисті її культурних цінностей та суверенітету.

Читайте: Троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19683) МЗС (4175) обстріл (29262) Софія Київська (49)


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зеленський, квартальний генній 🤡 , пора вїб* ніти по баштах кремлівських ... чи там теж люди ,для тебе і досі ??!
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11.06.2025 00:18 Відповісти
тут регулярно під час атак від ударів десь руйнуються бетонні перекриття і обвалюються плити, вбиваючи людей, то ж на цьому фоні руйнування фасаду навіть на церкві є квіточками. Фасад можна відновити навіть на церкві, а от людське життя уже не повернеш, не повернеш комусь вбитих синів чи дочок.
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11.06.2025 00:27 Відповісти
А прилёт по роддому МЗС не смущает?
Лично мне как равнодушному к религиям С.Киевская сильно меньше по нервам бьёт, нежели роддом.
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11.06.2025 00:29 Відповісти
+++++++
🙌🤝👍
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11.06.2025 00:43 Відповісти
Не тригерить, чесно кажу панове.
Це навіть не житло, не укриття і на гуманітарний центр, не лікарня...
Дійсно втрата - це скалічене здоров'я та катування наших захисниквв в мордорі... а також ті хто загинув 🛐✝️⚰️
Зараз все для Перемоги, для спасіння Нації. Все інше то справа днів прийдешніх , днів майбутніх!
Буде жива Нація - будуть будь які права і релігійні монументи !
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11.06.2025 00:41 Відповісти
Не думаю що рабське право(slave)я це ідентичність українців. Це кацапізм.
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11.06.2025 00:57 Відповісти
Якщо Вам не подобається називати українця православним,тоді використовуйте слово "ортодокс ".Українець-це ортодоксальний християнин.Ну,а на рахунок того,що православ'я-це кацапізм,мушу Вам нагадати,що православ'я-це не кацапський винахід і в Україну саме такий вид християнства прийшов не з москви. Те,що на московщині через багато століть після Києва,почали вважати себе православними,так це не проблема Києва.Ви спокійно їсте виделкою і Вас не турбує той факт,що і москаль їсть виделкою теж,то чого ж тоді православну Україну має непокоїти,що москаль також є православним? І чому Ви собі асоціюєте православ'я з москальщиною,а не, наприклад,з Грецією?
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11.06.2025 01:40 Відповісти
Кацапи - дикуни , замахнулись на Святе місце. У Бога нерви не стальні - відповідь їм прийде
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11.06.2025 01:24 Відповісти
А казали що кацапи християни.
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11.06.2025 01:26 Відповісти
 
 