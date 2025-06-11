МЗС про обстріл Софії Київської: Продовження політики Москви зі знищення національної ідентичності

Обстріл Софійського собору - це продовження століть імперської політики Москви, яка спрямована на знищення нашої національної ідентичності та внеску України у світову історію та культуру.

Про це йдеться на сайті МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

В міністерстві нагадали, що в ніч на 10 червня внаслідок чергового масованого російського обстрілу Києва постраждав собор святої Софії - унікальна пам’ятка XI cтоліття, що є частиною об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра". Вибухова хвиля пошкодила тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду Софійського собору.

"Софійський собор був збудований Великим князем київським Ярославом Володимировичем на честь перемоги Русі над ворогом. Символічно, що сьогодні Київ, як і тисячу років тому, зазнає ворожих нападів. Переконані, що сьогодні, як і тоді, навала варварів буде подолана. Російський терор і агресія зазнають поразки, а свята Софія, яка за десять століть пережила чимало спроб руйнувань, буде і надалі стояти в столиці незалежної та вільної України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що з 2023 року через російські атаки об’єкт перебуває у Списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Собор також перебуває під посиленим захистом у рамках Другого протоколу 1999 року до Гаазької Конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує російський терор, який загрожує не лише цивільним людям, але й унікальним історичним пам’яткам з тисячолітньою історією, які є культурним надбанням світового рівня. Це продовження століть імперської політики Москви, яка спрямована на знищення нашої національної ідентичності та внеску України у світову історію та культуру. Нагадуємо, що Росія є державою-учасницею Гаазької Конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, які вона грубо порушує", - наголошують в МЗС.

І закликають ЮНЕСКО та міжнародну спільноту посилити тиск на агресора, який не гребує злочинами проти культурної спадщини людства, та підтримати нашу державу у захисті її культурних цінностей та суверенітету.

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