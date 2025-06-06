Перші хвилини після російського обстрілу житлового будинку в Києві. ВIДЕО

Уночі 6 червня російські загарбники атакували Київ безпілотниками та ракетами. З'явилися перші хвилини з бодікамер патрульних після обстрілу житлового будинку в Солом’янському районі.

Про це повідомляє патрульна поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Київ: ворог підло та цинічно обстріляв столицю. На жаль, є травмовані й загиблі, пошкоджені будинки, заклад освіти та автомобілі", - зазначили правоохоронці.

Патрульні та рятувальники допомагали людям залишити оселі, супроводжували їх до безпечного місця.

"Ми надавали необхідну допомогу та забезпечували під’їзд спецтранспорту. Дякуємо нашим Силам оборони, Повітряним силам ЗСУ, мобільним групам, поліцейським, медикам, рятувальникам — усім, хто щоночі стоїть між життям і смертю, хто рятує, допомагає, евакуює, нерідко цінною власного життя. Наші щирі співчуття команді ДСНС та родинам загиблих рятувальників", - додали в поліції.

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Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.

Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві.

На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома.

Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих.

Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.

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