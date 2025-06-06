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Новини Відео Масований ракетний обстріл Обстріли Києва
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Перші хвилини після російського обстрілу житлового будинку в Києві. ВIДЕО

Уночі 6 червня російські загарбники атакували Київ безпілотниками та ракетами. З'явилися перші хвилини з бодікамер патрульних після обстрілу житлового будинку в Солом’янському районі.

Про це повідомляє патрульна поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Київ: ворог підло та цинічно обстріляв столицю. На жаль, є травмовані й загиблі, пошкоджені будинки, заклад освіти та автомобілі", - зазначили правоохоронці.

Патрульні та рятувальники допомагали людям залишити оселі, супроводжували їх до безпечного місця.

"Ми надавали необхідну допомогу та забезпечували під’їзд спецтранспорту. Дякуємо нашим Силам оборони, Повітряним силам ЗСУ, мобільним групам, поліцейським, медикам, рятувальникам — усім, хто щоночі стоїть між життям і смертю, хто рятує, допомагає, евакуює, нерідко цінною власного життя. Наші щирі співчуття команді ДСНС та родинам загиблих рятувальників", - додали в поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Леммі про масований удар РФ по Україні: Це не військові цілі, а варварські дії

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.

Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві.

На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома.

Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих.

Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.

Читайте також: Троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19649) обстріл (29141) патрульна поліція (1442) Повітряні атаки на Київ (811)


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Топ коментарі
+6
кацапняві собаки скажені
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06.06.2025 18:21 Відповісти
+2
Вони андрофаги.
Але зараз хохлокацапи переведуть тему на Трампа.
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06.06.2025 18:27 Відповісти
+2
Ну то Вам свезло. Більшість кварталів Києва - то хрущівки, та панельки 9-18 поверхів. Є підвали. Укриттів немає.
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06.06.2025 18:35 Відповісти
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кацапняві собаки скажені
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06.06.2025 18:21 Відповісти
Вони андрофаги.
Але зараз хохлокацапи переведуть тему на Трампа.
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06.06.2025 18:27 Відповісти
першопричина ударам кацапні по Україні - це сама кацапня.
друга причина трамп - який кацапню піддержує.
так що в цьому є своя логіка...
і до речі, за доню першим згадали ви, ну так шо би зовсім по об'ективності
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06.06.2025 18:36 Відповісти
Це почалося, ще за прапрапрадідів Трампа.
Це війна на фронтирі Європи і Азії.
Руси і Азєопіі.
Щодо згадувань...
Вас не дивує, що об'єктивістю сьогодні чомусь вважається урівнювання підходів до вбивці і його жертви?
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06.06.2025 19:14 Відповісти
дивує, настільки дивує, що в цирк вже давно не хожу, бо там здивувалова менше.
і будь ласка не вважайте мій допис вам за образу - є кацапня, є кого ображати.
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06.06.2025 19:18 Відповісти
Ні, мене лише здивувало, Ви ж наче не вчора на цьому форумі.
І Ви бачили не раз, як під такою новиною відразу набігає тічка кацапських іпсошників, і підгавкуючих їм кугУтів, з криками типу: «Трамп! Прєкраті! Астанавісь !»
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06.06.2025 19:25 Відповісти
Прикольно..в них є укриття..Ткаченко, де укриття по Києву у кожному домі, гнида зелена
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06.06.2025 18:25 Відповісти
взагалі ц всіх домах що біля мене рядом знаходятся укриття є. Я і сам там вчора був. Тільки питання у тому що не всі туди спускаються, думають що пронесе ризикують своїм життям
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06.06.2025 18:27 Відповісти
Ну то Вам свезло. Більшість кварталів Києва - то хрущівки, та панельки 9-18 поверхів. Є підвали. Укриттів немає.
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06.06.2025 18:35 Відповісти
Залежить від того, який будинок і яке укриття. У Луцьку загинула саме молода пара, що спустилася в укриття...а хто не спустився - не загинув. У моєму будинкові є укриття - і там більш-менш все цивільно. Але ведуть туди 1 вузькі сходи...у разі влучання це укриття буде заливати водою з порваних труб...
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06.06.2025 19:00 Відповісти
Я Вам, рекомендую - тримати всі вікна відчиненими, дитя та дружину - у ванну..самі 3 стіни виконуйте.

Макс - оглухнете на одне вухо)
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06.06.2025 19:18 Відповісти
Теж зажить від того - що саме і куди саме попаде. 3 стіни, доречі, теж не в будь-якій квартирі є.
Ми купили 2спальний матрац і під час неспокійних ночей у прихожій на ньому спимо...там 2 стіни точно є...але не в усіх у прихожій поміститься двоспальний матрац...ну а коли вже сильно важкі ночі - то надувні каремати і у метро.
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06.06.2025 19:27 Відповісти
В мене не помістится)), але - я ще до атак русодебілів собі поставила броньовані вікна..ото тільки вкхами й страждаю.

Дай, боже, Вам спокійні ночі..
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06.06.2025 19:38 Відповісти
спасибі зеленському - так спас Україну,так спас.ПЗДЦ !!!
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06.06.2025 18:31 Відповісти
Рашисти б'ють по мирним мешканцям, а потім повторно завдають удари по рятувальникам і рашистські воєнкори вихваляються в своїх соцмережах що це така хитра тактика. Чому Україна не піднімає це питання в ООН і не закликає Захід визнати Сосію країною-терористом? Бо це якийсь дикий маразм не називати терориста терористом щоб не зірвати переговори про примирення з терористом. А давайте не будемо називати всіх вбивць вбивцями і злочинців злочинцями щоб не зіпсувати з ними відносини. В такому разі ви і самі стаєте злочинцями і посіпаками терористів
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06.06.2025 18:46 Відповісти
Бо нами править зеля..нам не можна.

Завтра, син поїде на кладовище - варіант намбер 5. Заховати чоловіка й мого тата.

А тепер рахуємо. Вивезення тіла з дому+кремація по 50 тис.

А підхоронення - по 5 тис за плиту, по 5 тис за підхоронення, 12 тис - вирівняти могили для підхоронення, квіти..

Помножте на 2 ціни..

В мене вже гроші закінчились! Зелений допоможе??
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06.06.2025 19:27 Відповісти
Хай здохнуть всі какцапи...
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06.06.2025 18:49 Відповісти
 
 