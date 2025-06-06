Леммі про масований удар РФ по Україні: Це не військові цілі, а варварські дії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відреагував на масований обстріл України військами РФ 6 червня 2025 року.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін знову атакує міста, будинки і цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії. Серед загиблих – співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які невтомно працювали, щоб врятувати і захистити життя людей", - наголосив він.

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Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.

Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві.

На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома.

Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих.

Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.

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