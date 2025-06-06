РФ постійно застосовує нову тактику обстрілів, - МВС
Російські загарбники під час обстрілів України постійно застосовують нову тактику.
Про це заявив в ефірі "Ми Україна" глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни постійно застосовують нову тактику. Це й висота дронів й швидкість, й комбінація дронів та ракет. Сьогодні, я думаю, ще фахівцям й військовим треба буде проаналізувати щодо тактики застосування ракетного озброєння та дронів", - сказав міністр.
"З іншого боку - ми проводимо аналіз, яким чином реагувати на зміну тактики ворога наступного разу. Щоб зберегти життя наших людей і скоригувати алгоритми реагування", - додав Клименко.
Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.
Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві.
На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.
Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома.
Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15.
Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих.
Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.
За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.
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https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
мєнти, мамочкіни квіточки не пристосовані для війни ж?
а головний мєнт, зелений дегенерат клименко, бачите, як тонко розбирається в тактиках ракетними обстрілами....