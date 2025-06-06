РФ постоянно применяет новую тактику обстрелов, - МВД
Российские захватчики во время обстрелов Украины постоянно применяют новую тактику.
Об этом заявил в эфире "Мы Украина" глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне постоянно применяют новую тактику. Это и высота дронов и скорость, и комбинация дронов и ракет. Сегодня, я думаю, еще специалистам и военным надо будет проанализировать тактику применения ракетного вооружения и дронов", - сказал министр.
"С другой стороны - мы проводим анализ, каким образом реагировать на изменение тактики врага в следующий раз. Чтобы сохранить жизни наших людей и скорректировать алгоритмы реагирования", - добавил Клименко.
Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.
В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.
На Киевщине обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.
Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.
Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15.
Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших.
Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.
По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.
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https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
мєнти, мамочкіни квіточки не пристосовані для війни ж?
а головний мєнт, зелений дегенерат клименко, бачите, як тонко розбирається в тактиках ракетними обстрілами....