Удар РФ по Чернігову: під завалами можуть перебувати люди. ФОТОрепортаж

Під завалами зруйнованої внаслідок удару РФ будівлі в Чернігові можуть перебувати люди.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих влучань у місті пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство, постраждали 3 людини.



За попередніми даними, під завалами зруйнованої будівлі можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

На місці працюють підрозділи ДСНС, залучено спеціалізовану техніку та кінологічну групу зі службовими собаками.

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Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.

Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві.

На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома.

Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих.

Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.

Читайте: РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. 4 особи поранено. ФОТОрепортаж