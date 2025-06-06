Масована атака на Чернігів: пошкоджено низку освітніх закладів, ситуація ускладнюється відсутністю електропостачання. ФОТОрепортаж

У Чернігові внаслідок нічного чергового обстрілу пошкоджено освітні заклади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівську міськраду.

Як зазначається, внаслідок чергового удару з боку ворога по цивільній інфраструктурі міста Чернігова було пошкоджено два заклади дошкільної освіти, загальноосвітню школу та один із закладів професійно-технічної освіти.









"Один із дитячих садків зазнав суттєвих руйнувань - вибито майже 60% вікон. Як зазначає начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура, цей заклад у 2022 році одним із перших відновив роботу після повномасштабного вторгнення, оскільки мав укриття та не зазнав пошкоджень. Щоденно його відвідували близько 200 дітей", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що ситуація ускладнюється відсутністю електропостачання. У зв’язку з цим частина шкільних таборів наразі працює у скороченому режимі та без організованого харчування. Деякі заклади дошкільної освіти тимчасово призупинили освітній процес.

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.