Массированная атака на Чернигов: поврежден ряд учебных заведений, ситуация осложняется отсутствием электроснабжения. ФОТОрепортаж

В Чернигове в результате очередного ночного обстрела повреждены образовательные учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский горсовет.

Как отмечается, в результате очередного удара со стороны врага по гражданской инфраструктуре города Чернигова были повреждены два учреждения дошкольного образования, общеобразовательная школа и одно из учреждений профессионально-технического образования.









"Один из детских садов потерпел существенные разрушения - выбито почти 60% окон. Как отмечает начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура, это заведение в 2022 году одним из первых возобновило работу после полномасштабного вторжения, поскольку имело укрытие и не получило повреждений. Ежедневно его посещали около 200 детей", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что ситуация осложняется отсутствием электроснабжения. В связи с этим часть школьных лагерей сейчас работает в сокращенном режиме и без организованного питания. Некоторые учреждения дошкольного образования временно приостановили образовательный процесс.

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.