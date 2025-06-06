Лемми о массированном ударе РФ по Украине: Это не военные цели, а варварские действия
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отреагировал на массированный обстрел Украины войсками РФ 6 июня 2025 года.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин снова атакует города, дома и гражданских лиц. Это не военные цели, а варварские действия. Среди погибших - сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые неутомимо работали, чтобы спасти и защитить жизни людей", - подчеркнул он.
Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.
В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.
В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.
Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.
Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины.
Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших.
Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.
По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.
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хтось від варварів очікує іншої поведінки?
з ****** вже одинадцятий рік не може.
там все в поряді в світі?
нічого не зламалося?
А головне - не забудьте: знищення стратегічних бомбардувальників на воєнних аеродромах є терактом, а руйнувіання житлових будинків, адмінбудівель та медичних і навчальних закладів - високоточне знищення терористів.
Руда мавпа буде в це вірити, бо це самозакохане створіння ніколи не визнає, що воно - лошара, якого вже тролять.