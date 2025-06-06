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Новости Видео Массированный ракетный обстрел Обстрелы Киева
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Первые минуты после российского обстрела жилого дома в Киеве. ВИДЕО

Ночью 6 июня российские захватчики атаковали Киев беспилотниками и ракетами. Появились первые минуты с бодикамер патрульных после обстрела жилого дома в Соломенском районе.

Об этом сообщает патрульная полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Киев: враг подло и цинично обстрелял столицу. К сожалению, есть травмированные и погибшие, повреждены дома, учебное заведение и автомобили", - отметили правоохранители.

Патрульные и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их к безопасному месту.

"Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта. Спасибо нашим Силам обороны, Воздушным силам ВСУ, мобильным группам, полицейским, медикам, спасателям - всем, кто каждую ночь стоит между жизнью и смертью, кто спасает, помогает, эвакуирует, нередко ценной собственной жизни. Наши искренние соболезнования команде ГСЧС и семьям погибших спасателей", - добавили в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лемми о массированном ударе РФ по Украине: Это не военные цели, а варварские действия

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.

В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.

В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.

Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших.

Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.

Читайте также: Трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве, - МВД. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25673) обстрел (27820) патрульная полиция (1813) Воздушные атаки на Киев (754)


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Топ комментарии
+6
кацапняві собаки скажені
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06.06.2025 18:21 Ответить
+2
Вони андрофаги.
Але зараз хохлокацапи переведуть тему на Трампа.
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06.06.2025 18:27 Ответить
+2
Ну то Вам свезло. Більшість кварталів Києва - то хрущівки, та панельки 9-18 поверхів. Є підвали. Укриттів немає.
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06.06.2025 18:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
кацапняві собаки скажені
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06.06.2025 18:21 Ответить
Вони андрофаги.
Але зараз хохлокацапи переведуть тему на Трампа.
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06.06.2025 18:27 Ответить
першопричина ударам кацапні по Україні - це сама кацапня.
друга причина трамп - який кацапню піддержує.
так що в цьому є своя логіка...
і до речі, за доню першим згадали ви, ну так шо би зовсім по об'ективності
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06.06.2025 18:36 Ответить
Це почалося, ще за прапрапрадідів Трампа.
Це війна на фронтирі Європи і Азії.
Руси і Азєопіі.
Щодо згадувань...
Вас не дивує, що об'єктивістю сьогодні чомусь вважається урівнювання підходів до вбивці і його жертви?
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06.06.2025 19:14 Ответить
дивує, настільки дивує, що в цирк вже давно не хожу, бо там здивувалова менше.
і будь ласка не вважайте мій допис вам за образу - є кацапня, є кого ображати.
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06.06.2025 19:18 Ответить
Прикольно..в них є укриття..Ткаченко, де укриття по Києву у кожному домі, гнида зелена
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06.06.2025 18:25 Ответить
взагалі ц всіх домах що біля мене рядом знаходятся укриття є. Я і сам там вчора був. Тільки питання у тому що не всі туди спускаються, думають що пронесе ризикують своїм життям
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06.06.2025 18:27 Ответить
Ну то Вам свезло. Більшість кварталів Києва - то хрущівки, та панельки 9-18 поверхів. Є підвали. Укриттів немає.
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06.06.2025 18:35 Ответить
Залежить від того, який будинок і яке укриття. У Луцьку загинула саме молода пара, що спустилася в укриття...а хто не спустився - не загинув. У моєму будинкові є укриття - і там більш-менш все цивільно. Але ведуть туди 1 вузькі сходи...у разі влучання це укриття буде заливати водою з порваних труб...
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06.06.2025 19:00 Ответить
Я Вам, рекомендую - тримати всі вікна відчиненими, дитя та дружину - у ванну..самі 3 стіни виконуйте.

Макс - оглухнете на одне вухо)
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06.06.2025 19:18 Ответить
глаза протри все есть
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06.06.2025 18:58 Ответить
кацапе, найух.
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06.06.2025 19:14 Ответить
наташа кокошник на мозг давит?
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06.06.2025 19:17 Ответить
Боже, яке ти самокритичне! Наташею твою хвойду звати, чи свиноматку?))
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06.06.2025 19:20 Ответить
так звать дешевую праститутку которая тебя родила
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06.06.2025 19:21 Ответить
Цензор просто не насолоджується фото/відео сьогоднішнього обстрілу - 90% контента. А от про прильоти в Рязань Енгельс, Тамбов, Брянськ видно не дуже цікаво...
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06.06.2025 18:27 Ответить
спасибі зеленському - так спас Україну,так спас.ПЗДЦ !!!
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06.06.2025 18:31 Ответить
Рашисти б'ють по мирним мешканцям, а потім повторно завдають удари по рятувальникам і рашистські воєнкори вихваляються в своїх соцмережах що це така хитра тактика. Чому Україна не піднімає це питання в ООН і не закликає Захід визнати Сосію країною-терористом? Бо це якийсь дикий маразм не називати терориста терористом щоб не зірвати переговори про примирення з терористом. А давайте не будемо називати всіх вбивць вбивцями і злочинців злочинцями щоб не зіпсувати з ними відносини. В такому разі ви і самі стаєте злочинцями і посіпаками терористів
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06.06.2025 18:46 Ответить
Хай здохнуть всі какцапи...
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06.06.2025 18:49 Ответить
 
 