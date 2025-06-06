Первые минуты после российского обстрела жилого дома в Киеве. ВИДЕО

Ночью 6 июня российские захватчики атаковали Киев беспилотниками и ракетами. Появились первые минуты с бодикамер патрульных после обстрела жилого дома в Соломенском районе.

Об этом сообщает патрульная полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Киев: враг подло и цинично обстрелял столицу. К сожалению, есть травмированные и погибшие, повреждены дома, учебное заведение и автомобили", - отметили правоохранители.

Патрульные и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их к безопасному месту.

"Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта. Спасибо нашим Силам обороны, Воздушным силам ВСУ, мобильным группам, полицейским, медикам, спасателям - всем, кто каждую ночь стоит между жизнью и смертью, кто спасает, помогает, эвакуирует, нередко ценной собственной жизни. Наши искренние соболезнования команде ГСЧС и семьям погибших спасателей", - добавили в полиции.

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Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.

В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.

В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.

Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших.

Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.

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