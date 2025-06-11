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Новини Фото Атака шахедів на Київ
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Два "шахеди" виявили у лісі на околицях Києва. ФОТОрепортаж

У лісосмузі на околицях Києва виявили два російські БпЛА.

Про це повідомили у поліції столиці, передає Цензор.НЕТ.

"Безпілотники, які виявили місцеві мешканці на околицях міста, створювали серйозну загрозу, адже бойові частини могли вибухнути будь-якої миті. Спеціалісти здійснили безпечне та контрольоване знешкодження боєприпасів та ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Два шахеди виявили у лісі на околицях Києва
Два шахеди виявили у лісі на околицях Києва
Два шахеди виявили у лісі на околицях Києва
Два шахеди виявили у лісі на околицях Києва
Два шахеди виявили у лісі на околицях Києва
Два шахеди виявили у лісі на околицях Києва

Автор: 

Київ (19683) обстріл (29262) Шахед (1178)


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Я вже подумав, що росіяни тупо посадили безпілотники десь на лісових дорогах, щоб наші вважали їх локаційно втраченими. А потім би вони злетіли і долетіли до цілі раніше, ніж ми щось зрозуміємо. А в такому вигляді вони, звичайно, небезпечні. Але не так небезпечні, як я боявся.
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11.06.2025 10:31 Відповісти
ото фантазии,балалайки ирано-кацапские это не фпв дрон управляемый)
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11.06.2025 10:52 Відповісти
Порошенковий комплекс "Ай Петрі" спрацював в штатному режимі на всі сто.
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11.06.2025 10:45 Відповісти
Мобильная бригада по уничтожению шахедов спрацювала на все 100
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11.06.2025 10:47 Відповісти
Два роки тому товариш поїхав по гриби. Набрів на урочище. А там - повно білих!!! Почав збирать. Чує - голоси наближаються... "КОНКУРЕНТИ!!!" "Змикитив", як "відвадить". Кричить: "Не подходить! Идёт разминирование!". Голоси замовкли.
Набрав він чотири відра грибів, і пішов на станцію. Сидить, чекає електрички. Чує розмову за спиною:
- Сьогодні в лісі розмінування було. Десяток протитанкових знайшли, і купу "розтяжок"...".
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11.06.2025 11:29 Відповісти
 
 