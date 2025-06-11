Два "шахеди" виявили у лісі на околицях Києва. ФОТОрепортаж

У лісосмузі на околицях Києва виявили два російські БпЛА.

Про це повідомили у поліції столиці, передає Цензор.НЕТ.

"Безпілотники, які виявили місцеві мешканці на околицях міста, створювали серйозну загрозу, адже бойові частини могли вибухнути будь-якої миті. Спеціалісти здійснили безпечне та контрольоване знешкодження боєприпасів та ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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