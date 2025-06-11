РФ використала для масованого удару по Києву новий реактивний "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Для комбінованого масованого удару по Києву 6 червня російські війська, ймовірно, використали новий реактивний дрон російського виробництва "Герань-3", про який розповідали у ГУР МОУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense-Express.

Це пояснює інформацію про те, що під час атаки деякі кияни чули нехарактерний для атаки "шахедів" свист.

Як зазначається, цей поки невідомий реактивний дрон був збитий та згорів, але серед уламків був знайдений малогабаритний реактивний двигун, що й пояснює інформацію про незвичний звук.

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"Самі уламки двигуна це фактично все, що дозволяє предметно говорити про цей дрон, бо його залишки доволі сильно фрагментовані. Через це наразі неможливо точно сказати, чи це був реактивний Shahed-238, який був показаний в Ірані ще у листопаді 2023 року. Або це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який за наявним описом, схожий за формою на "Шахед", - пояснює видання.

Водночас один зі знайдених на місці падіння блоків прямо вказує на те, що цей реактивний дрон має ряд спільних деталей з оригінальною конструкцією Shahed-136. Це –– панель авіоніки для завантаження польотного завдання, запуску двигуна та всіх інших систем дрона.

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Аналітики припускають, що йдеться таки про оригінальний реактивний Shahed-238 або про дрон на основі іранських рішень зібраний вже з РФ з використанням наявних комплектуючих –– панелі та системи програмування.

У лютому 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що у РФ йде налагодження виробництва аналога реактивного дрона-камікадзе Shahed-238 під позначенням "Герань-3".

За їхніми даними, "Герань-3" має такі характеристики: швидкість польоту до 550-600 км/год, що забезпечується іранським малогабаритним двигуном Tolou-10/13, який є неліцензійною копією чеського PBS TJ100.

Видання додало, що наразі збирає додаткову інформацію, яка дозволить точно визначити новий реактивний російський "Шахед".

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Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі було забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просили у першій половині дня залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. Також повідомлялося, що у Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

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