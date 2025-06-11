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РФ використала для масованого удару по Києву новий реактивний "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Для комбінованого масованого удару по Києву 6 червня російські війська, ймовірно, використали новий реактивний дрон російського виробництва "Герань-3", про який розповідали у ГУР МОУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense-Express.

Це пояснює інформацію про те, що під час атаки деякі кияни чули нехарактерний для атаки "шахедів" свист.

Як зазначається, цей поки невідомий реактивний дрон був збитий та згорів, але серед уламків був знайдений малогабаритний реактивний двигун, що й пояснює інформацію про незвичний звук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Києву: загинула жінка в Оболонському районі. ФОТОрепортаж

Атака на Київ 6 червня: Росія використала реактивний шахедАтака на Київ 6 червня: Росія використала реактивний шахед

"Самі уламки двигуна це фактично все, що дозволяє предметно говорити про цей дрон, бо його залишки доволі сильно фрагментовані. Через це наразі неможливо точно сказати, чи це був реактивний Shahed-238, який був показаний в Ірані ще у листопаді 2023 року. Або це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який за наявним описом, схожий за формою на "Шахед", - пояснює видання. 

Водночас один зі знайдених на місці падіння блоків прямо вказує на те, що цей реактивний дрон має ряд спільних деталей з оригінальною конструкцією Shahed-136. Це –– панель авіоніки для завантаження польотного завдання, запуску двигуна та всіх інших систем дрона.

Читайте також: РФ виробляє щодня близько 170 "Шахедів" та планує збільшувати темпи, - ГУР

Атака на Київ 6 червня: Росія використала реактивний шахед

Аналітики припускають, що йдеться таки про оригінальний реактивний Shahed-238 або про дрон на основі іранських рішень зібраний вже з РФ з використанням наявних комплектуючих –– панелі та системи програмування.

У лютому 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що у РФ йде налагодження виробництва аналога реактивного дрона-камікадзе Shahed-238 під позначенням "Герань-3".

За їхніми даними, "Герань-3" має такі характеристики: швидкість польоту до 550-600 км/год, що забезпечується іранським малогабаритним двигуном Tolou-10/13, який є неліцензійною копією чеського PBS TJ100.

Видання додало, що наразі збирає додаткову інформацію, яка дозволить точно визначити новий реактивний російський "Шахед".

Також читайте: Два "шахеди" виявили у лісі на околицях Києва. ФОТОрепортаж

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі було забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просили у першій половині дня залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. Також повідомлялося, що у Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

Також читайте: Під час нічної атаки в Києві пошкоджено будівлю поблизу представництва ЄС, - Матернова

Автор: 

безпілотник (4363) Київ (19688) Повітряні атаки на Київ (822) Шахед (1178) війна в Україні (4786)


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Топ коментарі
+8
Орки вже мають реактивний дрон, а нас Zе з 4-5 менеджерами мають Zеленим кешбеком з якого вони мають бюджетне бабло.
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11.06.2025 21:26 Відповісти
+4
Всю ночь слушала этих жужжащих тварей
И думала
Ну это же не атомная бомба
Ну когда уже ВЫСОКОЛОБЫЕ придумают способ
Борьбы с тварями
За более чем три года можно было придумать?
Ну сколько можно дедовским способом сбивать тварей!!!!
Словно 1941 год на дворе....
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11.06.2025 21:29 Відповісти
+1
Мировой ВПК превратили в бизнес непригодный для войны. Ну да, вернулись к истокам, мужику с ружьем. Видели как продырявили эту жужжалку.
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11.06.2025 21:48 Відповісти
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Орки вже мають реактивний дрон, а нас Zе з 4-5 менеджерами мають Zеленим кешбеком з якого вони мають бюджетне бабло.
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11.06.2025 21:26 Відповісти
Всю ночь слушала этих жужжащих тварей
И думала
Ну это же не атомная бомба
Ну когда уже ВЫСОКОЛОБЫЕ придумают способ
Борьбы с тварями
За более чем три года можно было придумать?
Ну сколько можно дедовским способом сбивать тварей!!!!
Словно 1941 год на дворе....
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11.06.2025 21:29 Відповісти
Ракеты оказались бесполезными, суперсамолеты оказались бесполезными, "лучшие танки в мире" с картинок оказались бесполезными, даже снаряды оказались бесполезными из-за того что их в мире слишком мало для такой войны. Скоро не дедовскими методами будут воевать, а прапрапрадедовскими.
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11.06.2025 21:35 Відповісти
Вернемся к истокам?
Жить в пещере
Готовить на костре?
Смешно и дико наблюдать за тем
Что человечество напридумывало черт те что
Но не может придумать
Как сбить ЖУЖЖАЛКУ
Которая летит не на высоте 10км
Летит не со скоростью звука
Несет на себе максимум 100 кило
И вот это и есть -АРХИСОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ ?
Против которого все бессильны?
Капец
На фига все эти сраные нобелевские лауреаты?
Если такой простой задачи не могут решить?
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11.06.2025 21:43 Відповісти
Мировой ВПК превратили в бизнес непригодный для войны. Ну да, вернулись к истокам, мужику с ружьем. Видели как продырявили эту жужжалку.
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11.06.2025 21:48 Відповісти
Все на Шашлыки под игру на рояле!
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11.06.2025 21:37 Відповісти
Теж мені новина .... , вже завтра Володимир Олександрович видадуь потужний відосік, ні (!), даже 2 (два) потужних відосіки і все - хай начуваються воріженьки,так їм і треба, щоб знали, як реактивними "Шахедами" по нас пулять.
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11.06.2025 21:39 Відповісти
Ну как бы на самом деле что то подобное ожидалось просто по логике. Другое дело что и средства противодействия должны бы разрабатываться на перспективу. Штука безусловно проблемная, правда конечно же она будет дороже чем обычный шлюхед, потому что реактивный двигатель который способен эту дуру толкать с такой скоростью не стоит 2000 баксов. И тепловой след у нее значительно больше чем у ДВС. Для ракеты такая цель не проблема, другое дело что нужны ракеты. Много, очень много. А они сложные и дорогие. Вряд ли эта реактивная херобора полностью заменит обычные мопеды, но хорошего в этом мало.
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11.06.2025 21:52 Відповісти
За їхніми даними, "Герань-3" має такі характеристики: швидкість польоту до 550-600 км/год, що забезпечується іранським малогабаритним двигуном Tolou-10/13, який є неліцензійною копією чеського PBS TJ100.
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Які класні х-ки реактивного дрона! ЗЕ, а коли кацапи слухатимуть над своїми головани характерний свист реактивних двигунів на дронах українського виробництва?
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11.06.2025 21:56 Відповісти
 
 