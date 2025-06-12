Росіяни переобладнують цивільний аеропорт у Керчі на військовий для запуску "Шахедів", - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Аеропорт "Керч", який розташований на сході окупованого Росією Криму, в березні 2025 року змінив своє призначення з цивільного на військове. Росіяни хочуть звідти запускати ударні дрони-камікадзе по території України.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Схеми" (Радіо Свобода), про це свідчать дані з російського державного реєстру нерухомого майна та супутникові знімки, які й отримали та проаналізували журналісти.

На знімках видно масштабні роботи на території летовища. Ймовірно, з нього запускатимуть Шахеди по материковій частині України. Фото з супутника Planet Labs вказують на те, що переобладнання аеропорту "Керч" триває дотепер.

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Журналісти "Схем" порівняли світлини, які отримали від естонського видання Delfi, за лютий і червень 2025 року та помітили, що навколо злітної смуги з’явилися фортифікаційні та "маскувальні" споруди.

"Ймовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання та запуску БПЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт "Панцир-С1" чи "Тор-М2", які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту об’єкта", – розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки.

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Він окремо звернув увагу на майданчики, на яких, за його словами, надалі можуть розміщувати системи протиповітряної оборони.

Сама злітна смуга не зазнала змін. За словами авіаексперта, за довжиною вона вже відповідає критеріям, необхідним для запуску безпілотників.

Крім супутникових знімків про зміну призначення аеропорту "Керч" з цивільного на військове свідчать й отримані "Схемами" дані з російського державного реєстру нерухомості.

Відповідно до них, 4 березня 2025 року окупаційна влада передала деякі земельні ділянки, на яких розташоване летовище, у безстрокове користування Міноборони Росії, а саме дочірньому "Кримському територіальному управлінню майнових відносин".

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Зазначимо, що востаннє аеропорт "Керч" здійснював регулярні рейсові пасажирські авіаперевезення у 2007 році, згідно зі згадками на місцевих форумах. Відтоді міська влада безрезультатно намагалася продати летовище.

Після окупації Росією українського півострова у 2014 році територію аеропорту стали використовувати, як автомобільний майданчик для вантажного транспорту, що очікував на поромну переправу.

Однак, з 19 березня 2025 року, за повідомленнями місцевих ЗМІ, майданчик з території летовища перенесли в інше місце, аргументуючи це "реорганізацією роботи підприємства".

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