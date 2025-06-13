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Новости Атака беспилотников
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Россия запустила ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

враг атакует шахедами

Вечером 13 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Черниговская и Сумская области - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера", - сообщалось в 22:15.

В 22:19 ВС сообщили о:

  • Вражеский БпЛА на северо-восточном направлении Черниговщины курсом на запад.
  • Вражеский БпЛА на северо-восточном направлении Сумщины курсом на запад.

Шахеды" на востоке Черниговщины курсом на юг.

"Шахеды" в Сумской области курсом на восток, - сообщалось в 22:57.

Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера, – сообщалось в 23:22.

Харьковщина – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 23:39.

Читайте также: Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3796) атака (405) Воздушные силы (2439)


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Підараси!
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13.06.2025 22:39 Ответить
нє то слово,
- Русскіє !
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13.06.2025 22:50 Ответить
Росія запустила ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили

Рубио поздравил россиян с днем РФ: "США поддерживают ваши устремления к светлому будущему"
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13.06.2025 22:43 Ответить
Рубіо, дали посмоктати…. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний. (Клавдій гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.) У ту же мить із моря вилазить Рубіо у брудному ... (с)
Московіти задоволені ….Трампа, опустили до вигрібної ями, *******#ї!!…
Слава Україні!
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13.06.2025 23:10 Ответить
Отже,ще є ті що надійшли з Ірану,чи компоненти.Чекаємо від Ізраїлю цієї ночі ще.
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13.06.2025 22:51 Ответить
чи правда, що наш оборонпром працює тільки на третину потужності через брак замовлень?
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14.06.2025 00:42 Ответить
 
 