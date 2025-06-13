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Россия запустила ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 13 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Черниговская и Сумская области - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера", - сообщалось в 22:15.
В 22:19 ВС сообщили о:
- Вражеский БпЛА на северо-восточном направлении Черниговщины курсом на запад.
- Вражеский БпЛА на северо-восточном направлении Сумщины курсом на запад.
Шахеды" на востоке Черниговщины курсом на юг.
"Шахеды" в Сумской области курсом на восток, - сообщалось в 22:57.
Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера, – сообщалось в 23:22.
Харьковщина – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 23:39.
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