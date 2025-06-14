Обезврежено 43 БПЛА из 58, - Воздушные силы

В ночь на 14 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 58-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 - сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, падение сбитых (обломки) - на 5 локациях.