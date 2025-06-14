Обезврежено 43 БПЛА из 58, - Воздушные силы
В ночь на 14 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 58-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 - сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Где последствия?
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, падение сбитых (обломки) - на 5 локациях.
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