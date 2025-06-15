УКР
Сили ППО працюють на Київщині по ворожих дронах

ППО працює на Київщині

Ввечері неділі, 15 червня, на тлі атаки російських безпілотників у Київській області працюють Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 15 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте також: Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

московські фашисти гірше берлінських..
показати весь коментар
15.06.2025 22:44 Відповісти
 
 