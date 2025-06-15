Сили ППО працюють на Київщині по ворожих дронах

Ввечері неділі, 15 червня, на тлі атаки російських безпілотників у Київській області працюють Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 15 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

