Сили ППО працюють на Київщині по ворожих дронах
Ввечері неділі, 15 червня, на тлі атаки російських безпілотників у Київській області працюють Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Раніше повідомлялося, що ввечері 15 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
