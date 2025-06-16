УКР
Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 15 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині та Сумщині продовжують рух на південний захід.
  • нова група "шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на південь.
  • Харківщина - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Нова група ударних БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південь.
  • "Шахеди" на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
  • "Шахеди" на сході Полтавщини курсом на південь.
  • Ворожі БпЛА на Черкащині курсом на південь/південний захід.
  • Київ - ворожий БпЛА у напрямку міста зі сходу.

Оновлення станом на 23:42

  • Нова група ударних БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.
  • "Шахеди" на півночі Чернігівщини курсом на південь.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
  • ворожі БпЛА на Київщині курсом на захід.
  • "Шахеди" на Черкащині курсом на Вінниччину.
  • Ворожі БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.

Читайте: Знищено 8 із 11 ракет та 111 зі 183 дронів, основний напрямок удару - Кременчук, - Повітряні сили

рф卐 гірше нацистів..
15.06.2025 22:08 Відповісти
Іран передав кацапам шахели і тепер його ''шахедять''. Карма ?
16.06.2025 00:21 Відповісти
Не триндіть..ще й ракети. Лівий берег, Київ - гучно, що звіздець. І це не тільки зенитки..в мене 2 рази трохи вікна з дверями не повилітали.

Дяка ППО!!! Щира дяка. Здоров'я, щастя, натхнення.
16.06.2025 01:39 Відповісти
 
 