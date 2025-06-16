3 507 3
Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 15 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі БпЛА на Чернігівщині та Сумщині продовжують рух на південний захід.
- нова група "шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на південь.
- Харківщина - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Нова група ударних БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південь.
- "Шахеди" на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
- "Шахеди" на сході Полтавщини курсом на південь.
- Ворожі БпЛА на Черкащині курсом на південь/південний захід.
- Київ - ворожий БпЛА у напрямку міста зі сходу.
Оновлення станом на 23:42
- Нова група ударних БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.
- "Шахеди" на півночі Чернігівщини курсом на південь.
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
- ворожі БпЛА на Київщині курсом на захід.
- "Шахеди" на Черкащині курсом на Вінниччину.
- Ворожі БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.
Дяка ППО!!! Щира дяка. Здоров'я, щастя, натхнення.