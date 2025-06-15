УКР
Новини Результат роботи ППО
4 038 15

Знищено 8 із 11 ракет та 111 зі 183 дронів, основний напрямок удару - Кременчук, - Повітряні сили

В Україні посилять розвиток дронової ППО

У ніч на 15 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 194-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, війська РФ атакували:

  • 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
  •  2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської обл. - рф;
  • 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. – рф;
  • 4 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Ростовської обл. – рф;
  • 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Як зазначається, основний напрямок удару - Полтавщина, місто Кременчук!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 - локаційно втрачені:

  • 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
  •  3 крилаті ракети "Калібр".

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.

Автор: 

Кременчук (327) ППО (3570) ракети (4181) Повітряні сили (3024) Шахед (1521) Полтавська область (1230) Кременчуцький район (50)
Топ коментарі
+3
Такої ночі не було за всю війну, ті хто були на вахті після 15-го прильоту перестали рахувати, було мінімум 4 ракети,будинки трусило так, неначе землетрус, шкода НПЗ(((
показати весь коментар
15.06.2025 12:32 Відповісти
+2
Добивають кременчуцький НПЗ і намагаються знищити світловодську ГЕС. Трамп дав добро.
показати весь коментар
15.06.2025 10:45 Відповісти
+2
???
показати весь коментар
15.06.2025 11:14 Відповісти
НПЗ-піс*на на рило, не ліпи дурню. Літали вчора як подуріли. Вся ніч була "веселою".
показати весь коментар
15.06.2025 11:54 Відповісти
Трамп дал добро
А ***** всє отнєківалось:
- Мілий Трамп, там жє возлюблєнний мною народ, почті русскіє! Трамп я нє буду боміть Палтаву !
- Будішь !
- Нє буду !
- Будішь !
- Нє буду !
- Будішь !
- Нє буду !....
показати весь коментар
15.06.2025 13:48 Відповісти
Мдя . Я такої двіжухі , яка була тут цю ніч , за всю війну ще не чув . На жаль не обійшлося без влучань . .. Хоча з того що мені відомо на даний момент - критичного нічого не сталося . Звісно може я не все ще знаю .
Та воно й не могло обійтися , при такій інтенсивності повітряних атак .
Та що там казати , якщо он навіть Ізраїлю дісталось , хоча у них ППО абсолютне не рівня нашій .
показати весь коментар
15.06.2025 10:55 Відповісти
Треба і тут зеленого поца москви відмазувати?
показати весь коментар
15.06.2025 11:07 Відповісти
???
показати весь коментар
15.06.2025 11:14 Відповісти
Лікуй голову, даун.
показати весь коментар
15.06.2025 11:15 Відповісти
В 22.30 только около Полтавского района на Радаре крутилось сразу 26 Шахедов потом бахкала зенитка но шахед полетел на Кременчуг.
показати весь коментар
15.06.2025 11:43 Відповісти
Тільки, кажуть, що у шахедів звук не такий як раніше був. Зараз схожий на політ комара.
показати весь коментар
15.06.2025 12:20 Відповісти
Наверное просто выше летят,но вчера в километре били по ним с пулемета.
показати весь коментар
15.06.2025 15:49 Відповісти
Якби не Байден??Якби не Зеленський?? Цікава думка...десь чув
показати весь коментар
15.06.2025 11:18 Відповісти
Вибачте, але брехня...😡
показати весь коментар
15.06.2025 11:40 Відповісти
На нпз повно кацапського лайна працює.Їм не шкода.
показати весь коментар
15.06.2025 19:29 Відповісти
Молодцы, Спасибо вооружённым силам Украины. За их работу
показати весь коментар
16.06.2025 01:20 Відповісти
 
 