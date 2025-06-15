Знищено 8 із 11 ракет та 111 зі 183 дронів, основний напрямок удару - Кременчук, - Повітряні сили
У ніч на 15 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 194-ма засобами повітряного нападу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим ворог бив по Україні?
За даними Повітряних сил, війська РФ атакували:
- 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської обл. - рф;
- 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. – рф;
- 4 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Ростовської обл. – рф;
- 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Як зазначається, основний напрямок удару - Полтавщина, місто Кременчук!
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 - локаційно втрачені:
- 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 3 крилаті ракети "Калібр".
Де є наслідки?
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ***** всє отнєківалось:
- Мілий Трамп, там жє возлюблєнний мною народ, почті русскіє! Трамп я нє буду боміть Палтаву !
- Будішь !
- Нє буду !
- Будішь !
- Нє буду !
- Будішь !
- Нє буду !....
Та воно й не могло обійтися , при такій інтенсивності повітряних атак .
Та що там казати , якщо он навіть Ізраїлю дісталось , хоча у них ППО абсолютне не рівня нашій .