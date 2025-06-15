РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7883 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
4 038 15

Уничтожено 8 из 11 ракет и 111 из 183 дронов, основное направление удара - Кременчуг, - Воздушные силы

В Украине усилят развитие дронной ПВО

В ночь на 15 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 194-мя средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали:

  • 183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
  • 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Астраханской обл;
  • 1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской обл;
  • 4 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Ростовской обл;
  • 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Как отмечается, основное направление удара - Полтавщина, город Кременчуг.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбито огневыми средствами, 48 - локально потеряны:

  • 111 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 48 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 2 аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 3 крылатые ракеты "Калибр".

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в 6 локациях.

Автор: 

Кременчуг (381) ПВО (3124) ракеты (3719) Воздушные силы (2684) Шахед (1516) Полтавская область (1267) Кременчугский район (49)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Такої ночі не було за всю війну, ті хто були на вахті після 15-го прильоту перестали рахувати, було мінімум 4 ракети,будинки трусило так, неначе землетрус, шкода НПЗ(((
показать весь комментарий
15.06.2025 12:32 Ответить
+2
Добивають кременчуцький НПЗ і намагаються знищити світловодську ГЕС. Трамп дав добро.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:45 Ответить
+2
???
показать весь комментарий
15.06.2025 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добивають кременчуцький НПЗ і намагаються знищити світловодську ГЕС. Трамп дав добро.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:45 Ответить
НПЗ-піс*на на рило, не ліпи дурню. Літали вчора як подуріли. Вся ніч була "веселою".
показать весь комментарий
15.06.2025 11:54 Ответить
Трамп дал добро
А ***** всє отнєківалось:
- Мілий Трамп, там жє возлюблєнний мною народ, почті русскіє! Трамп я нє буду боміть Палтаву !
- Будішь !
- Нє буду !
- Будішь !
- Нє буду !
- Будішь !
- Нє буду !....
показать весь комментарий
15.06.2025 13:48 Ответить
Мдя . Я такої двіжухі , яка була тут цю ніч , за всю війну ще не чув . На жаль не обійшлося без влучань . .. Хоча з того що мені відомо на даний момент - критичного нічого не сталося . Звісно може я не все ще знаю .
Та воно й не могло обійтися , при такій інтенсивності повітряних атак .
Та що там казати , якщо он навіть Ізраїлю дісталось , хоча у них ППО абсолютне не рівня нашій .
показать весь комментарий
15.06.2025 10:55 Ответить
Треба і тут зеленого поца москви відмазувати?
показать весь комментарий
15.06.2025 11:07 Ответить
???
показать весь комментарий
15.06.2025 11:14 Ответить
Лікуй голову, даун.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:15 Ответить
В 22.30 только около Полтавского района на Радаре крутилось сразу 26 Шахедов потом бахкала зенитка но шахед полетел на Кременчуг.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:43 Ответить
Тільки, кажуть, що у шахедів звук не такий як раніше був. Зараз схожий на політ комара.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:20 Ответить
Наверное просто выше летят,но вчера в километре били по ним с пулемета.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:49 Ответить
Якби не Байден??Якби не Зеленський?? Цікава думка...десь чув
показать весь комментарий
15.06.2025 11:18 Ответить
Вибачте, але брехня...😡
показать весь комментарий
15.06.2025 11:40 Ответить
Такої ночі не було за всю війну, ті хто були на вахті після 15-го прильоту перестали рахувати, було мінімум 4 ракети,будинки трусило так, неначе землетрус, шкода НПЗ(((
показать весь комментарий
15.06.2025 12:32 Ответить
На нпз повно кацапського лайна працює.Їм не шкода.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:29 Ответить
Молодцы, Спасибо вооружённым силам Украины. За их работу
показать весь комментарий
16.06.2025 01:20 Ответить
 
 