Уничтожено 8 из 11 ракет и 111 из 183 дронов, основное направление удара - Кременчуг, - Воздушные силы
В ночь на 15 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 194-мя средствами воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали:
- 183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Астраханской обл;
- 1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской обл;
- 4 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Ростовской обл;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Как отмечается, основное направление удара - Полтавщина, город Кременчуг.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбито огневыми средствами, 48 - локально потеряны:
- 111 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 48 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 2 аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал";
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 3 крылатые ракеты "Калибр".
Где последствия?
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в 6 локациях.
А ***** всє отнєківалось:
- Мілий Трамп, там жє возлюблєнний мною народ, почті русскіє! Трамп я нє буду боміть Палтаву !
- Будішь !
- Нє буду !
- Будішь !
- Нє буду !
- Будішь !
- Нє буду !....
Та воно й не могло обійтися , при такій інтенсивності повітряних атак .
Та що там казати , якщо он навіть Ізраїлю дісталось , хоча у них ППО абсолютне не рівня нашій .