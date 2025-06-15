3 507 3
Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 15 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские БпЛА на Черниговщине и Сумщине продолжают движение на юго-запад.
- Новая группа "Шахедов" на севере Черниговщины курсом на юг.
- Харьковщина - угроза применения вражеских ударных БпЛА.
Обновление относительно движения БпЛА
- Новая группа ударных БПЛА на севере Черниговщины курсом на юг.
- "Шахеды" на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
- "Шахеды" на востоке Полтавщины курсом на юг.
- Вражеские БПЛА на Черкасщине курсом на юг/юго-запад.
- Киев – вражеский БпЛА в направлении города с востока.
Обновления по состоянию на 23:42
- Новая группа ударных БПЛА на севере Сумщины курсом на юг.
- "Шахеды" на севере Черниговщины курсом на юг.
- БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
- вражеские БпЛА на Киевщине курсом на запад.
- "Шахеды" на Черкасщине курсом на Виннитчину.
- Вражеские БпЛА на Кировоградщине курсом на запад.
Дяка ППО!!! Щира дяка. Здоров'я, щастя, натхнення.