РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6295 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
3 507 3

Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 15 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские БпЛА на Черниговщине и Сумщине продолжают движение на юго-запад.
  • Новая группа "Шахедов" на севере Черниговщины курсом на юг.
  • Харьковщина - угроза применения вражеских ударных БпЛА.

Обновление относительно движения БпЛА

  • Новая группа ударных БПЛА на севере Черниговщины курсом на юг.
  • "Шахеды" на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
  • "Шахеды" на востоке Полтавщины курсом на юг.
  • Вражеские БПЛА на Черкасщине курсом на юг/юго-запад.
  • Киев – вражеский БпЛА в направлении города с востока.

Обновления по состоянию на 23:42

  • Новая группа ударных БПЛА на севере Сумщины курсом на юг.
  • "Шахеды" на севере Черниговщины курсом на юг.
  • БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
  • вражеские БпЛА на Киевщине курсом на запад.
  • "Шахеды" на Черкасщине курсом на Виннитчину.
  • Вражеские БпЛА на Кировоградщине курсом на запад.

Читайте: Уничтожено 8 из 11 ракет и 111 из 183 дронов, основное направление удара - Кременчуг, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2684) Шахед (1516) война в Украине (6200)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рф卐 гірше нацистів..
показать весь комментарий
15.06.2025 22:08 Ответить
Іран передав кацапам шахели і тепер його ''шахедять''. Карма ?
показать весь комментарий
16.06.2025 00:21 Ответить
Не триндіть..ще й ракети. Лівий берег, Київ - гучно, що звіздець. І це не тільки зенитки..в мене 2 рази трохи вікна з дверями не повилітали.

Дяка ППО!!! Щира дяка. Здоров'я, щастя, натхнення.
показать весь комментарий
16.06.2025 01:39 Ответить
 
 