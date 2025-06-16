Атака дронов на Киев: обломки фиксируются в разных районах, пострадали два человека (обновлено)
В ночь на 16 июня россияне в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. Один из "шахедов" упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. Обошлось без жертв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
В результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.
"Сейчас также фиксируем обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности в Днепровском районе. На месте уже отработали службы.
По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц. Наши медики лучшие и сделают все возможное, чтобы спасти юношу", - говорится в сообщении.
Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки в столице двое пострадавших. Один из них находится в больнице. Женщина, которую тоже ночью госпитализировали медики, сейчас - на амбулаторном лечении.
