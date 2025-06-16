УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
Атака дронів на Київ: уламки фіксуються у різних районах, постраждали дві людини (оновлено)

У ніч проти 16 червня росіяни вкотре атакували Київ безпілотниками. Один з "шахедів" впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. Обійшлося без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.

"Наразі також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби.

Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять все можливе, щоб врятувати юнака", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у столиці  двоє постраждалих. Один із них перебуває в лікарні. Жінка ж, яку теж вночі госпіталізували медики, наразі - на амбулаторному лікуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА на Київщину

безпілотник (4904) Київ (20187) Повітряні атаки на Київ (941)
Навіть в коментарях вже ніхто не реагує на чергову атаку на Київ. Всі звикли. Війна на виснаження саме так і далі буде всім начхати на знищення столиці та вбивства людей.
16.06.2025 09:06 Відповісти
Ну так задонать ізаура чи зо
16.06.2025 10:07 Відповісти
Тобі?
16.06.2025 11:06 Відповісти
Як воно таке майже кожен день, та ще більше трьох років… Емоцій вже немає реагувати. Який сенс коментувати? Що написати? Щось на кшталт- Покидьки! Заї…бали! Чи що?
16.06.2025 09:13 Відповісти
Дружба далі качає російську нафту.
16.06.2025 09:33 Відповісти
 
 