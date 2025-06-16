Атака дронів на Київ: уламки фіксуються у різних районах, постраждали дві людини (оновлено)

У ніч проти 16 червня росіяни вкотре атакували Київ безпілотниками. Один з "шахедів" впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. Обійшлося без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.

"Наразі також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби.

Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять все можливе, щоб врятувати юнака", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у столиці двоє постраждалих. Один із них перебуває в лікарні. Жінка ж, яку теж вночі госпіталізували медики, наразі - на амбулаторному лікуванні.

