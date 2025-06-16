Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА на Київщину
В ніч на 16 червня росіяни атакували Київщину безпілотниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
"На жаль, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці", - написав він.
Крім того, пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
