Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА на Київщину

В ніч на 16 червня росіяни атакували Київщину безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"На жаль, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці", - написав він.

Крім того, пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

