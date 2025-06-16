Один человек пострадал в результате атаки российских БПЛА на Киевскую область
В ночь на 16 июня россияне атаковали Киевскую область беспилотниками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте", - написал он.
Кроме того, повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль