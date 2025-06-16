Один человек пострадал в результате атаки российских БПЛА на Киевскую область

В ночь на 16 июня россияне атаковали Киевскую область беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте", - написал он.

Кроме того, повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

