Отражена атака 124 вражеских БПЛА из 138, - Воздушные силы

Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

С вечера 15 июня российские захватчики атаковали Украину 138 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Были зафиксированы пуски из Брянска, Курска, Орла и Шаталово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Этой ночью основным направлением удара была Донецкая область. Для отражения вражеского нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 - сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локально утрачены/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) - в 8 локациях", - говорится в сообщении.

Атака дронов на Киев: обломки фиксируются в разных районах, есть раненый

беспилотник (4284) Воздушные силы (2688) война в Украине (6200)
вже краще
16.06.2025 08:27 Ответить
125 , один Я збив
16.06.2025 08:34 Ответить
Байрактары, которые бездарно потеряли вначале 2022 года, могли бы хорошо работать по Шахедам. Да, нужно адаптировать недорогие ЗУР В-В. Но даже Мистраль не достанет 4 км! Не говоря про "пушки". Где разрекламированный завоз Байрактар?
16.06.2025 12:04 Ответить
 
 