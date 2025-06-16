Отражена атака 124 вражеских БПЛА из 138, - Воздушные силы

С вечера 15 июня российские захватчики атаковали Украину 138 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Были зафиксированы пуски из Брянска, Курска, Орла и Шаталово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Этой ночью основным направлением удара была Донецкая область. Для отражения вражеского нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 - сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локально утрачены/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) - в 8 локациях", - говорится в сообщении.

