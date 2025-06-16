УКР
Знешкоджено 124 ворожих БпЛА з 138, - Повітряні сили

З вечора 15 червня російські загарбники атакували Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Були зафіксовані пуски з Брянська, Курська, Орла та Шаталового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Цієї ночі основним напрямком удару була Донеччина. Для відбиття ворожого нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 - збито вогневими засобами ураження, 41 - локаційно втрачениі/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) – у 8 локаціях", - йдеться в повідомленні.

