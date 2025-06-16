РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
За два дня российских атак в воздух столичного региона попало более 1,9 тонн вредных веществ, - Минэкологии

Киев после обстрела 10 июня

Киев и область понесли масштабные экологические потери в июне 2025 года из-за массированной атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как отмечается, в июне 2025 года Киев и Киевская область стали эпицентром одной из самых разрушительных атак российских беспилотников. За несколько дней, только 6 и 10 июня, в воздух столичного региона попало 1902 тонны вредных веществ.

По предварительным подсчетам, экологические убытки превысили 5,7 млн гривен.

"Все эти инциденты сопровождались неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу - без фильтрации, в условиях боевых действий. Зафиксировано массовое горение топлива, стройматериалов, пластиков, техники.

Это не только уничтожение инфраструктуры - это системное уничтожение окружающей среды, загрязнение воздуха и создание долговременных рисков для здоровья жителей столицы",- говорится в сообщении.

Киев (26138) Киевская область (4363) экология (1614) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (76)
Через тих пі..рів навіть у нас на заході багато онкохворих.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:54 Ответить
Запхайте ті "шкідливі речовини" в бпла та відправте до мацкви.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:55 Ответить
Міністерство екології, Міністерство національної ЄДНОСТІ, Міністерство....

Виявляється що є Міністерство національної єдності України. І в того Міністерства національної ЄДНОСТІ-міністра, міністра національної єдності України, він же і віце прем'єр..

Ще раз МІНІСТЕРСТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ !

Війна продовжується з руйнуваннями, втратами життів і територій...

А в Києві гетьманщина... Зокрема між Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком - знову розгорається конфлікт.

Президент добивається відставки свого опонента, а той звинувачує його в авторитаризмі.

Через що ворогує лідер України та мер Києва?

Конфлікт українського президента Зеленського та київського мера Кличка триває вже понад п'ять років.

Президентській челяді не вдається взяти під політичний контроль столицю, доки нею керує амбітний колишній боксер.

Це протистояння то затихає, то ******** з новою силою, і зараз борня увійшла до чергової активної фази.

"Якось я сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер їм смердить», - Кличко в інтерв'ю The Times наприкінці травня 2025 року.

Поки що Офіс президента не відповів публічно...

У контексті викладеного особливо значуще звучить словосполучення МІНІСТЕРСТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ, МІНІСТР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

***********************************************************************

Про те, що не поділили Зеленський та Кличко, розповідає Костянтин Скоркін https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Ffeature%2F2025%2F06%2F16%2Fmezhdu-vladimirom-zelenskim-i-vitaliem-klichko-snova-konflikt-prezident-dobivaetsya-otstavki-svoego-opponenta-a-tot-obvinyaet-ego-v-avtoritarizme%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExMDBsU3BLR0t5d3hJdUlxZQEe1t6ynSXYlms23O6M306gpUFZhstphRTVL3E59MayYK7z9oxmmwGQAdKSYyY_aem_4WC917OxwW1cxKam1WVEEw&h=AT0aey_H4OdvDqu8Lj2_WE1TshbQKvFbbeC84Wg-oKmB8hOkZQbE8eobr8nQrvQsB32Zk9j4UhA3x1DVQWqCc7Cf5H9TIdXgCFTDCEg7tYm_d6IFGDZdC-fg8jRQPGcYc-QzUdKQmIHdDdwB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1V76JlKmUbogy1-ZNhYAu8iICg5fnhwvo92w--p51H0gwmvFkllIWi8Hpv12ZlskgZVYNfyWSLmiXFhMKS5lAPeFEdxswXpmXAC20tFv9cPWdQTCLsWEMV9nqL_ak5BdgOS5E0DRDO7APFqXRi28cpaSQ65OwTV2jqWpW_4MwBSg https://meduza.io/.../mezhdu-vladimirom-zelenskim-i...
показать весь комментарий
16.06.2025 16:10 Ответить
 
 