За два дня российских атак в воздух столичного региона попало более 1,9 тонн вредных веществ, - Минэкологии

Киев и область понесли масштабные экологические потери в июне 2025 года из-за массированной атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как отмечается, в июне 2025 года Киев и Киевская область стали эпицентром одной из самых разрушительных атак российских беспилотников. За несколько дней, только 6 и 10 июня, в воздух столичного региона попало 1902 тонны вредных веществ.

По предварительным подсчетам, экологические убытки превысили 5,7 млн гривен.

"Все эти инциденты сопровождались неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу - без фильтрации, в условиях боевых действий. Зафиксировано массовое горение топлива, стройматериалов, пластиков, техники.

Это не только уничтожение инфраструктуры - это системное уничтожение окружающей среды, загрязнение воздуха и создание долговременных рисков для здоровья жителей столицы",- говорится в сообщении.