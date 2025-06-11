Атака РФ на Киев 10 июня: завершена ликвидация последствий обстрела. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве спасатели полностью ликвидировали последствия массированного российского обстрела в ночь на 10 июня, в частности в Оболонском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на сейчас полностью ликвидированы последствия обстрела в складских помещениях Оболонского района - последнем очаге после массированной атаки на столицу.

Напомним, вследствие атаки пострадали 7 районов столицы. Было зафиксировано разрушение жилой и нежилой инфраструктуры, пожары и, к сожалению, гибель одного человека.

К ликвидации последствий было привлечено более 440 спасателей и более 100 единиц техники, в том числе пожарный катер и робот ГСЧС. Также к тушению пожара привлекались 2 вертолета ГУР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ использовала для массированного удара по Киеву новый реактивный "Шахед", - Defense Express. ФОТО

















