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Атака РФ на Киев 10 июня: завершена ликвидация последствий обстрела. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве спасатели полностью ликвидировали последствия массированного российского обстрела в ночь на 10 июня, в частности в Оболонском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на сейчас полностью ликвидированы последствия обстрела в складских помещениях Оболонского района - последнем очаге после массированной атаки на столицу.

Напомним, вследствие атаки пострадали 7 районов столицы. Было зафиксировано разрушение жилой и нежилой инфраструктуры, пожары и, к сожалению, гибель одного человека.

К ликвидации последствий было привлечено более 440 спасателей и более 100 единиц техники, в том числе пожарный катер и робот ГСЧС. Также к тушению пожара привлекались 2 вертолета ГУР.

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В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки РФ 10 июня
В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки РФ 10 июня
В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки РФ 10 июня
В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки РФ 10 июня
В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки РФ 10 июня
В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки РФ 10 июня
В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки РФ 10 июня
В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки РФ 10 июня
В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки РФ 10 июня

Автор: 

Киев (25707) ГСЧС (5027) Воздушные атаки на Киев (765)


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Дякуємо!
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11.06.2025 22:43 Ответить
Коли буде відповідь адекватна ? Скільки можна чекати ?
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11.06.2025 22:59 Ответить
 
 