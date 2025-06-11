Атака РФ на Київ 10 червня: завершено ліквідацію наслідків обстрілу. ФОТОрепортаж
У Києві рятувальники повністю ліквідували наслідки масованого російського обстрілу у ніч на 10 червня, зокрема в Оболонському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Станом на зараз повністю ліквідовано наслідки обстрілу в складських приміщеннях Оболонського району — останньому осередку після масованої атаки на столицю.
Нагадаємо, внаслідок атаки постраждали 7 районів столиці. Було зафіксовано руйнування житлової та нежитлової інфраструктури, пожежі та, на жаль, загибель однієї людини.
До ліквідації наслідків було залучено понад 440 рятувальників і понад 100 одиниць техніки, зокрема пожежний катер та робот ДСНС. Також до гасіння пожежі долучалися 2 гелікоптери ГУР.
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Виктор Ле #550890
показати весь коментар11.06.2025 22:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алекс Тимо
показати весь коментар11.06.2025 22:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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