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Атака РФ на Київ 10 червня: завершено ліквідацію наслідків обстрілу. ФОТОрепортаж

У Києві рятувальники повністю ліквідували наслідки масованого російського обстрілу у ніч на 10 червня, зокрема в Оболонському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Станом на зараз повністю ліквідовано наслідки обстрілу в складських приміщеннях Оболонського району — останньому осередку після масованої атаки на столицю.

Нагадаємо, внаслідок атаки постраждали 7 районів столиці. Було зафіксовано руйнування житлової та нежитлової інфраструктури, пожежі та, на жаль, загибель однієї людини.

До ліквідації наслідків було залучено понад 440 рятувальників і понад 100 одиниць техніки, зокрема пожежний катер та робот ДСНС. Також до гасіння пожежі долучалися 2 гелікоптери ГУР.

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У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ 10 червня
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ 10 червня
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ 10 червня
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ 10 червня
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ 10 червня
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ 10 червня
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ 10 червня
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ 10 червня
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ 10 червня

Автор: 

Київ (19688) ДСНС (5167) Повітряні атаки на Київ (822)


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11.06.2025 22:43 Відповісти
Коли буде відповідь адекватна ? Скільки можна чекати ?
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11.06.2025 22:59 Відповісти
 
 