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Новини Відео Атака дронів на Київ
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Авіаторів ГУР долучили гасити пожежу після атаки російських дронів у Києві. ВIДЕО

Авіатори Головного управління розвідки Міноборони України взяли участь у гасінні пожежі в столиці, яка виникла внаслідок російської терористичної атаки у вівторок.

Про це повідомили в ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вночі російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний удар по столиці України із застосуванням дронів типу Shahed. Внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа в Оболонському районі Києва. За наказом начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова авіація ГУР була негайно залучена до ліквідації наслідків атаки", - повідомили у пресслужбі.

Якзазначається, до операції залучили два багатоцільові вертольоти Ка-32. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі виконали 40 скидів води загальним об'ємом близько 120 тонн.

За інформацією командира авіаційного підрозділу ГУР МО України з позивним "Маестро", після варварських ударів по Києву були зафіксовані великі пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

Представники ГУР після отримання розпорядження від Буданова зв'язалися з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, а координовані дії дозволили ліквідувати масштабну пожежу протягом трьох годин.

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та авіаційній підтримці вдалося врятувати три промислових підприємства", - зазначили в установі.

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Нагадаємо, вночі проти 10 червня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, під час якої працювали сили ППО.

Автор: 

Київ (19672) атака (369) дрони (4920) ГУР (547)


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Топ коментарі
+4
то може авіаторам гур долучитися до спалення москви, а не гасіння києва?
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10.06.2025 15:30 Відповісти
+4
Трохи згодом нам повідомлять, що Буданов особисто керував одним з гвинтокрилів.
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10.06.2025 15:41 Відповісти
+3
Така техніка і не біля фронту.
Мабуть НЕлох притримує для втечі
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10.06.2025 15:28 Відповісти
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Така техніка і не біля фронту.
Мабуть НЕлох притримує для втечі
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10.06.2025 15:28 Відповісти
А що їм робити біля фронту? Це ж транспортники без озброєння. Їх хіба що проти висотних шахедів можна якось використати, додавши пару курсових кулеметів та нічну оптику. Для медеваку вони не зручні, там вантажна кабіна.
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10.06.2025 15:43 Відповісти
то може авіаторам гур долучитися до спалення москви, а не гасіння києва?
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10.06.2025 15:30 Відповісти
Коордінати ще вкажіть їх базування, й можливих повторних ударів для ураження нашої техніки.
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10.06.2025 15:34 Відповісти
Трохи згодом нам повідомлять, що Буданов особисто керував одним з гвинтокрилів.
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10.06.2025 15:41 Відповісти
Вам же чітко написали - 2 гвинтокрила - в одному регент в іншому шмаркля.
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10.06.2025 16:00 Відповісти
Особисто мені ніхто нічого не писав і хто такі "регент", і "шмаркля" я не знаю.
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10.06.2025 16:13 Відповісти
Ну хоть пожежу тушать. Хоч якась користь з розаідки пана Буданова...
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10.06.2025 15:45 Відповісти
І що тепер? Нагородити їх?
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10.06.2025 16:12 Відповісти
Ради лайков и пиара все русне показывают куда попали и какой урон нанесли. Русня теперь подкорректирует и дальше будет бить. Не страна а сплошной набор понтов и пиара.
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10.06.2025 16:50 Відповісти
 
 