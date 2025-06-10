Авіаторів ГУР долучили гасити пожежу після атаки російських дронів у Києві. ВIДЕО

Авіатори Головного управління розвідки Міноборони України взяли участь у гасінні пожежі в столиці, яка виникла внаслідок російської терористичної атаки у вівторок.

Про це повідомили в ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вночі російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний удар по столиці України із застосуванням дронів типу Shahed. Внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа в Оболонському районі Києва. За наказом начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова авіація ГУР була негайно залучена до ліквідації наслідків атаки", - повідомили у пресслужбі.

Якзазначається, до операції залучили два багатоцільові вертольоти Ка-32. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі виконали 40 скидів води загальним об'ємом близько 120 тонн.

За інформацією командира авіаційного підрозділу ГУР МО України з позивним "Маестро", після варварських ударів по Києву були зафіксовані великі пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

Представники ГУР після отримання розпорядження від Буданова зв'язалися з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, а координовані дії дозволили ліквідувати масштабну пожежу протягом трьох годин.

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та авіаційній підтримці вдалося врятувати три промислових підприємства", - зазначили в установі.

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Нагадаємо, вночі проти 10 червня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, під час якої працювали сили ППО.