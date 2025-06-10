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Новости Видео Атака дронов на Киев
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Авиаторов ГУР привлекли к тушению пожара после атаки российских дронов в Киеве. ВИДЕО

Авиаторы Главного управления разведки Минобороны Украины приняли участие в тушении пожара в столице, который возник в результате российской террористической атаки во вторник.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня ночью российские оккупационные войска совершили очередной террористический удар по столице Украины с применением дронов типа Shahed. В результате вражеской атаки возник масштабный пожар в Оболонском районе Киева. По приказу начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова авиация ГУР была немедленно привлечена к ликвидации последствий атаки", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, к операции привлекли два многоцелевых вертолета Ка-32. В сложных условиях задымления и высокой температуры экипажи выполнили 40 сбросов воды общим объемом около 120 тонн.

По информации командира авиационного подразделения ГУР МО Украины с позывным "Маэстро", после варварских ударов по Киеву были зафиксированы крупные пожары на объектах гражданской инфраструктуры.

Представители ГУР после получения распоряжения от Буданова связались с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, а координированные действия позволили ликвидировать масштабный пожар в течение трех часов.

"Благодаря слаженным действиям пожарных и авиационной поддержке удалось спасти три промышленных предприятия", - отметили в учреждении.

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Напомним, в ночь на 10 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны России, во время которой работали силы ПВО.

Автор: 

Киев (25692) атака (405) дроны (4123) ГУР (471)


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Топ комментарии
+4
то може авіаторам гур долучитися до спалення москви, а не гасіння києва?
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10.06.2025 15:30 Ответить
+4
Трохи згодом нам повідомлять, що Буданов особисто керував одним з гвинтокрилів.
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10.06.2025 15:41 Ответить
+3
Така техніка і не біля фронту.
Мабуть НЕлох притримує для втечі
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10.06.2025 15:28 Ответить
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Така техніка і не біля фронту.
Мабуть НЕлох притримує для втечі
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10.06.2025 15:28 Ответить
А що їм робити біля фронту? Це ж транспортники без озброєння. Їх хіба що проти висотних шахедів можна якось використати, додавши пару курсових кулеметів та нічну оптику. Для медеваку вони не зручні, там вантажна кабіна.
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10.06.2025 15:43 Ответить
то може авіаторам гур долучитися до спалення москви, а не гасіння києва?
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10.06.2025 15:30 Ответить
Коордінати ще вкажіть їх базування, й можливих повторних ударів для ураження нашої техніки.
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10.06.2025 15:34 Ответить
Трохи згодом нам повідомлять, що Буданов особисто керував одним з гвинтокрилів.
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10.06.2025 15:41 Ответить
Вам же чітко написали - 2 гвинтокрила - в одному регент в іншому шмаркля.
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10.06.2025 16:00 Ответить
Особисто мені ніхто нічого не писав і хто такі "регент", і "шмаркля" я не знаю.
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10.06.2025 16:13 Ответить
Ну хоть пожежу тушать. Хоч якась користь з розаідки пана Буданова...
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10.06.2025 15:45 Ответить
І що тепер? Нагородити їх?
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10.06.2025 16:12 Ответить
Ради лайков и пиара все русне показывают куда попали и какой урон нанесли. Русня теперь подкорректирует и дальше будет бить. Не страна а сплошной набор понтов и пиара.
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10.06.2025 16:50 Ответить
 
 