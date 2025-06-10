Авиаторов ГУР привлекли к тушению пожара после атаки российских дронов в Киеве. ВИДЕО
Авиаторы Главного управления разведки Минобороны Украины приняли участие в тушении пожара в столице, который возник в результате российской террористической атаки во вторник.
Об этом сообщили в ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью российские оккупационные войска совершили очередной террористический удар по столице Украины с применением дронов типа Shahed. В результате вражеской атаки возник масштабный пожар в Оболонском районе Киева. По приказу начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова авиация ГУР была немедленно привлечена к ликвидации последствий атаки", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, к операции привлекли два многоцелевых вертолета Ка-32. В сложных условиях задымления и высокой температуры экипажи выполнили 40 сбросов воды общим объемом около 120 тонн.
По информации командира авиационного подразделения ГУР МО Украины с позывным "Маэстро", после варварских ударов по Киеву были зафиксированы крупные пожары на объектах гражданской инфраструктуры.
Представители ГУР после получения распоряжения от Буданова связались с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, а координированные действия позволили ликвидировать масштабный пожар в течение трех часов.
"Благодаря слаженным действиям пожарных и авиационной поддержке удалось спасти три промышленных предприятия", - отметили в учреждении.
Напомним, в ночь на 10 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны России, во время которой работали силы ПВО.
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