Воины подразделения ГУР "Химера" сорвали наступление на Купянском направлении: уничтожено более 30 оккупантов, двое взяты в плен. ВИДЕО
Спецподразделение "Химера" Главного управления разведки Украины успешно выполнило сложное боевое задание на Купянском направлении.
Об этом сообщает ГУР, передает Цензор.НЕТ.
ГУР обнародовало видеозаписи операции, на которых видно ключевые этапы боя: координацию на командном пункте, штурм вражеских позиций, эвакуацию раненых, а также работу подразделений БПЛА и огневой поддержки.
При поддержке бойцов подразделений "Аратта" и Сибирского батальона украинские силы удержали широкий участок фронта и стабилизировали оборону в зоне активных боевых действий. В ходе операции ликвидировано более 30 российских оккупантов, из которых 15 - в непосредственном стрелковом бою. Еще более 40 захватчиков получили ранения, двое взяты в плен.
Также уничтожено более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.
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