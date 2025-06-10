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Воины подразделения ГУР "Химера" сорвали наступление на Купянском направлении: уничтожено более 30 оккупантов, двое взяты в плен. ВИДЕО

Спецподразделение "Химера" Главного управления разведки Украины успешно выполнило сложное боевое задание на Купянском направлении.

Об этом сообщает ГУР, передает Цензор.НЕТ.

ГУР обнародовало видеозаписи операции, на которых видно ключевые этапы боя: координацию на командном пункте, штурм вражеских позиций, эвакуацию раненых, а также работу подразделений БПЛА и огневой поддержки.

При поддержке бойцов подразделений "Аратта" и Сибирского батальона украинские силы удержали широкий участок фронта и стабилизировали оборону в зоне активных боевых действий. В ходе операции ликвидировано более 30 российских оккупантов, из которых 15 - в непосредственном стрелковом бою. Еще более 40 захватчиков получили ранения, двое взяты в плен.

Также уничтожено более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.

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Автор: 

наступление (217) ГУР (471) Харьковская область (1095) Купянский район (250) Купянск (683)


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Слава Воїнам України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.06.2025 11:13 Ответить
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
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10.06.2025 11:19 Ответить
звучить круто. оптимістично
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10.06.2025 12:05 Ответить
 
 