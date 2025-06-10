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Новини Відео Бої на Куп’янському напрямку
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Воїни підрозділу ГУР "Химера" зірвали наступ на Куп’янському напрямку: знищено понад 30 окупантів, двох взято в полон. ВIДЕО

Спецпідрозділ "Химера" Головного управління розвідки України успішно виконав складне бойове завдання на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє ГУР, передає Цензор.НЕТ.

ГУР оприлюднило відеозаписи операції, на яких видно ключові етапи бою: координацію на командному пункті, штурм ворожих позицій, евакуацію поранених, а також роботу підрозділів БПЛА та вогневої підтримки.

За підтримки бійців підрозділів "Аратта" та Сибірського батальйону українські сили втримали широку ділянку фронту та стабілізували оборону в зоні активних бойових дій. У ході операції ліквідовано понад 30 російських окупантів, з яких 15 - у безпосередньому стрілецькому бою. Ще понад 40 загарбників дістали поранення, двох узято в полон.

Також знищено понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.

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Автор: 

наступ (238) ГУР (547) Харківська область (1111) Куп’янський район (248) Куп’янськ (810)


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Слава Воїнам України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.06.2025 11:13 Відповісти
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
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10.06.2025 11:19 Відповісти
 
 