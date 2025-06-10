Воїни підрозділу ГУР "Химера" зірвали наступ на Куп’янському напрямку: знищено понад 30 окупантів, двох взято в полон. ВIДЕО

Спецпідрозділ "Химера" Головного управління розвідки України успішно виконав складне бойове завдання на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє ГУР, передає Цензор.НЕТ.

ГУР оприлюднило відеозаписи операції, на яких видно ключові етапи бою: координацію на командному пункті, штурм ворожих позицій, евакуацію поранених, а також роботу підрозділів БПЛА та вогневої підтримки.

За підтримки бійців підрозділів "Аратта" та Сибірського батальйону українські сили втримали широку ділянку фронту та стабілізували оборону в зоні активних бойових дій. У ході операції ліквідовано понад 30 російських окупантів, з яких 15 - у безпосередньому стрілецькому бою. Ще понад 40 загарбників дістали поранення, двох узято в полон.

Також знищено понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.

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