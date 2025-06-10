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Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ Военные преступления россиян
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Фото с надписью "Слава России" на теле освобожденного из плена воина - подлинное, - ГУР

Рашисты выжгли надпись на теле пленного украинского защитника

Фотография украинского воина, освобожденного из российского плена, на теле которого рашисты выжгли надпись "Слава России", является настоящим.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, это - настоящее фото. И история такова, что это не с этого обмена, это с одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это - свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники", - рассказал он.

По словам Юсова, важно, чтобы эту фотографию увидели не только украинцы, но и весь мир.

"90% опрошенных украинских военных, которых освободили из плена РФ, свидетельствуют о нарушении условий содержания в той или иной форме. ... Такие вещи носят массовый характер, и это предмет серьезной работы и давления для всего международного сообщества. Украина тщательно документирует все подобные факты. После возвращения из плена ребят опрашивают, фиксируют всю необходимую информацию об условиях содержания, о тех, кто причастен к нарушениям прав наших пленных, всю информацию о ребятах и девушках, которые остаются в российском плену", - добавил представитель ГУР МО.

Накануне в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".

Также смотрите: "В плен их брать не надо - обнуляйте", - рашист приказывает расстрелять раненых бойцов ВСУ. АУДИО

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военнопленные (1124) пытки (845) военные преступления (1453) ГУР (471)


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Топ комментарии
+20
Кацапота гірше фашистів а ***** гірше гітлера.
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10.06.2025 13:50 Ответить
+20
Світові наплювать . Європейці дуже стурбуються, ханепокояттся і висловлять безмежне співчуття, ООН закличе до негайного миру ((вже який раз), Трамп заявить, що друг валодья і і високо духовний кацапський народ на таке не здатен, це фейк, якби він був президентом, то такого б не було....
Тим все і закінчиться.
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10.06.2025 13:50 Ответить
+16
***** скоты.
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10.06.2025 13:50 Ответить
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10.06.2025 13:49 Ответить
***** скоты.
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10.06.2025 13:50 Ответить
не треба ображати тварин...., кацапи - це двоногі істоти, які ззовні нагадують людей... тільки ззовні...
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10.06.2025 14:04 Ответить
Кацапота гірше фашистів а ***** гірше гітлера.
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10.06.2025 13:50 Ответить
Ви б ще Чінгісхана згадали. На фоні нинішньої москальскої навали нам пора вже потороху забувати про Гітлера. "Фошизди і дідиваєвалі" - то кацапська мулька
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10.06.2025 14:32 Ответить
Світові наплювать . Європейці дуже стурбуються, ханепокояттся і висловлять безмежне співчуття, ООН закличе до негайного миру ((вже який раз), Трамп заявить, що друг валодья і і високо духовний кацапський народ на таке не здатен, це фейк, якби він був президентом, то такого б не було....
Тим все і закінчиться.
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10.06.2025 13:50 Ответить
вони навіть цього не взнають, у них зараз на першому місці інші новини
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10.06.2025 13:57 Ответить
живи, солдате, тримайся !

і заради себе, і ти маєш цей ********* надпис показати на Міжнародному трибуналі над буйлом і всіма кацапами !

.
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10.06.2025 13:51 Ответить
Трамп сказав дружити з Росією.
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10.06.2025 13:53 Ответить
як кацапи курви могли так зробити надпис ?
і зверніть увагу - акуратно "писали", не поспошаючи
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10.06.2025 13:54 Ответить
букви рівні, бо випалено. У кацапоти вже інструменти для таврування є
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10.06.2025 14:30 Ответить
А ще як подивитись, шрами не свіжі, вже посвітлішали. Мінімум два роки. Сечоприймач стоїть мабуть теж весь цей час. Падлюки не віддавали на обмін тяжкопораненого, ба більше, випалили йому свій дебільний лозунг. Цьому чоловікові треба подавати в єспл за катування.
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10.06.2025 14:39 Ответить
+ 100 !

як і міліонам українців !
за все!
в кацапів не тільки їх заморожених боргів не вистачить на компенсації, але й всієї краденої у сибірських народів таблиці Мєндєлєєва

.
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10.06.2025 14:48 Ответить
то все демагогія. Щоб з рсні щось отримати, треба щоб кацапія капітулювала, бо як з них щось здерти?
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10.06.2025 14:50 Ответить
Я згодна з Юсовим на всі сто відсотків.
Моя шана мужності і адекватності СБУ і всім хто захищає Україну.

Але щоб це фото побачив весь світ ВСІ МОЖНОВЛАДЦІ ВИЩОГО ЕШЕЛОНУ ВЛАДИ, ПОЧИНАЮЧІ З ПРЕЗИДЕНТА, члени й ого офісу і ВЕСЬ КАБМІН ТА ВСЯ РАДА МАЄ НЕГАЙГО ЗАПОСТИ ЦЕ ФОТО С ПОЯСНЕННЯМ У ВСІХ СВОЇХ АКАУНАТ ВСІХ СВОЇХ СОЦМЕРЕЖ. ОСОБЛИВО НА Х, роблячі посилання на владні структури інших країн. Особливо пан жєлєзняк, відомий тусовщик з західними партнерами, який подібними речами і взагалі війною, не обтяжує свої сторінки в соцмережах, від слова взагалі!
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10.06.2025 13:54 Ответить
Нічого особистого, але ви знаєте, що більшість людей не читає тексти, написані істеричним капслоком?
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10.06.2025 15:08 Ответить
Доречі, трумп дуже ******** істерити таким чином🥴
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10.06.2025 15:09 Ответить
Те про що я пишу і чого стосується, варто було б писати не тільки «істеричним капслоком», а і дирним, і курсивом і навіть підкреслити, бо це ТОРТУРИ НАД ТИМИ ХТО МЕНЕ, ВАС І ВСІХ ІНШИХ ЗАХИЩАВ!!!
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10.06.2025 16:49 Ответить
"Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Джерело: https://censor.net/ua/n3557103"

А якби лікар не виклав - то верховне ЗЕлепіторастичне ЛохоЧмо і далі кукурікало б про те як воно обурене викорстанням його мівінно-шашличного ібла в передвиборчій кампанії орбана - але тільки не про справжні страждання наших хлопці в концтаборах у руснявих нацистів.
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10.06.2025 13:55 Ответить
Та криком кричать оно.
«Свої» !
«Зачєм ето показивать !? Ви чьто хотітє сказать, что ето сдєлалі русскіє ? Ви врьотє.
Ето он сам !!!»
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10.06.2025 14:11 Ответить
Зараз ще б не прикопались до того лікаря за нарушеніє клятви Гіппократа...
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10.06.2025 14:14 Ответить
Аушвіц відпочива..... , але поки ,,партнери" не відчують це на собі, більш ніж ,,занепокоєння" годі й чекати.... Подзвін по них вже пішов....
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10.06.2025 13:56 Ответить
А що, були хто сумнівався?
Чи то в ОПі ?
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10.06.2025 14:00 Ответить
русня то біосміття, було і буде
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10.06.2025 14:00 Ответить
Точніше було би озаголовити "випалений касапами лозунг на тілі колишнього військовополененого бійця ЗСУ - не фейк". Відповідно було би зрозуміло, що і фото - не фейк.
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10.06.2025 14:01 Ответить
«Почему Шаман написал песню "Я русский"?

«Я русский» - она понравилась своей твёрдостью и выразительностью

От під цю пєсню і показати нашого Воїна іноземним журалістам, на терміновій пресконференції.
Щоб закрити всі гнилі інсинуації.
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10.06.2025 14:07 Ответить
на всій планеті не знайшлося однієї багатої людини яка б оплатила б пластичну операцію щоб це видалити.((
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10.06.2025 14:16 Ответить
А нащо?
Навпаки хай всі бачать хто такі русскіє.
Що таке «слава россіі».
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10.06.2025 14:25 Ответить
Кацапським полоненим випалити на лобі "Слава Україні" і хай ходять па мацкве....
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10.06.2025 14:16 Ответить
святі слова писати на гівні ?

.
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10.06.2025 14:22 Ответить
І що всрате оон говорить з цього приводу? ЄСПЛ? Чи вони порушенням прав грети тумберг на поїздку до бабаїв в палєстіну зараз стурбовані, не дали дівчинці долучитсь до прекрасного шаріатського життя?
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10.06.2025 14:18 Ответить
покажите это в ООН !!! покажите это во всех мировых средствах массовых информационных агенств !!! пускай мир видит с кем сражается УКРАИНСКИЙ НАРОД !!!!(((
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10.06.2025 14:28 Ответить
Так про що Ви.
Влада навпаки приховує такі випадки.
Згадайте як миттево прибрали Дєнісову, етнічну русскую , коли вона показала звірства арміїї рф в Бучі.
Поміняли на якогось хохлокацапа Лубєнца.
А от цей випадок мав розголос тільки завдяки лікарю.
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10.06.2025 14:40 Ответить
А Трамп все удивляется, за что украинцы ненавидят русских агрессоров ...
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10.06.2025 14:42 Ответить
мальчікі в паркє дерутся

курва руда !
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10.06.2025 14:51 Ответить
Хлопцю були виконані численні хірургічні операції на животі, ймовірніше - лівій нирці і на сечовому міхурі з виведеним катетером. У нього не залишилося жодного цілого внутрішнього органа... Москалі то виплодки пекла.
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10.06.2025 14:55 Ответить
нелюди грьобані ((((
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10.06.2025 15:29 Ответить
"За словами Юсова, важливо, щоб цю світлину побачили не тільки українці, але й весь світ" - ну і чому мовчить зелений омбудсмен, сибіга, гундосе ?
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10.06.2025 15:55 Ответить
Нехай ця кацапська бидлота на лобі собі викарбує, бо нашому воїну допоможуть позбутися ЦІЄЇ ГИДОТИ!!! А потім щезне і та срана "расєя".......
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10.06.2025 16:02 Ответить
Кацапи гірше фашистів!!!! Кацапстан має бути знищений!!!!
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10.06.2025 16:02 Ответить
для тих хто не знає: наших полонених утримують не в установах ФСИН, а у спеціально створених концтаборах\тюрмах, які підпорядковуються виключно мо рф, всі засекречені, і іх фінансування, місця дислокацій і таке інше ніде не "світяться". Тому простіше знайти креслення ядерних об'єктів рф, ніж місця цих стихійно новостворених тюрем.
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10.06.2025 16:25 Ответить
 
 