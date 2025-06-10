Фото с надписью "Слава России" на теле освобожденного из плена воина - подлинное, - ГУР

Фотография украинского воина, освобожденного из российского плена, на теле которого рашисты выжгли надпись "Слава России", является настоящим.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, это - настоящее фото. И история такова, что это не с этого обмена, это с одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это - свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники", - рассказал он.

По словам Юсова, важно, чтобы эту фотографию увидели не только украинцы, но и весь мир.

"90% опрошенных украинских военных, которых освободили из плена РФ, свидетельствуют о нарушении условий содержания в той или иной форме. ... Такие вещи носят массовый характер, и это предмет серьезной работы и давления для всего международного сообщества. Украина тщательно документирует все подобные факты. После возвращения из плена ребят опрашивают, фиксируют всю необходимую информацию об условиях содержания, о тех, кто причастен к нарушениям прав наших пленных, всю информацию о ребятах и девушках, которые остаются в российском плену", - добавил представитель ГУР МО.

Накануне в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".

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