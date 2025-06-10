Фото с надписью "Слава России" на теле освобожденного из плена воина - подлинное, - ГУР
Фотография украинского воина, освобожденного из российского плена, на теле которого рашисты выжгли надпись "Слава России", является настоящим.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, это - настоящее фото. И история такова, что это не с этого обмена, это с одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это - свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники", - рассказал он.
По словам Юсова, важно, чтобы эту фотографию увидели не только украинцы, но и весь мир.
"90% опрошенных украинских военных, которых освободили из плена РФ, свидетельствуют о нарушении условий содержания в той или иной форме. ... Такие вещи носят массовый характер, и это предмет серьезной работы и давления для всего международного сообщества. Украина тщательно документирует все подобные факты. После возвращения из плена ребят опрашивают, фиксируют всю необходимую информацию об условиях содержания, о тех, кто причастен к нарушениям прав наших пленных, всю информацию о ребятах и девушках, которые остаются в российском плену", - добавил представитель ГУР МО.
Накануне в сети обнародовали фотографию украинского защитника, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись "Слава России".
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Тим все і закінчиться.
і заради себе, і ти маєш цей ********* надпис показати на Міжнародному трибуналі над буйлом і всіма кацапами !
.
і зверніть увагу - акуратно "писали", не поспошаючи
як і міліонам українців !
за все!
в кацапів не тільки їх заморожених боргів не вистачить на компенсації, але й всієї краденої у сибірських народів таблиці Мєндєлєєва
.
Моя шана мужності і адекватності СБУ і всім хто захищає Україну.
Але щоб це фото побачив весь світ ВСІ МОЖНОВЛАДЦІ ВИЩОГО ЕШЕЛОНУ ВЛАДИ, ПОЧИНАЮЧІ З ПРЕЗИДЕНТА, члени й ого офісу і ВЕСЬ КАБМІН ТА ВСЯ РАДА МАЄ НЕГАЙГО ЗАПОСТИ ЦЕ ФОТО С ПОЯСНЕННЯМ У ВСІХ СВОЇХ АКАУНАТ ВСІХ СВОЇХ СОЦМЕРЕЖ. ОСОБЛИВО НА Х, роблячі посилання на владні структури інших країн. Особливо пан жєлєзняк, відомий тусовщик з західними партнерами, який подібними речами і взагалі війною, не обтяжує свої сторінки в соцмережах, від слова взагалі!
А якби лікар не виклав - то верховне ЗЕлепіторастичне ЛохоЧмо і далі кукурікало б про те як воно обурене викорстанням його мівінно-шашличного ібла в передвиборчій кампанії орбана - але тільки не про справжні страждання наших хлопці в концтаборах у руснявих нацистів.
«Свої» !
«Зачєм ето показивать !? Ви чьто хотітє сказать, что ето сдєлалі русскіє ? Ви врьотє.
Ето он сам !!!»
Чи то в ОПі ?
«Я русский» - она понравилась своей твёрдостью и выразительностью.»
От під цю пєсню і показати нашого Воїна іноземним журалістам, на терміновій пресконференції.
Щоб закрити всі гнилі інсинуації.
Навпаки хай всі бачать хто такі русскіє.
Що таке «слава россіі».
.
Влада навпаки приховує такі випадки.
Згадайте як миттево прибрали Дєнісову, етнічну русскую , коли вона показала звірства арміїї рф в Бучі.
Поміняли на якогось хохлокацапа Лубєнца.
А от цей випадок мав розголос тільки завдяки лікарю.
курва руда !