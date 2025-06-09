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Новости Фото Военные преступления россиян
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Россияне выжгли на теле пленного украинского воина слова "Слава России"

Украинский защитник после обмена показал ужасные последствия пребывания в российском плену.

Фото обнародовало издание Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

В частности, тело воина было покрыто многочисленными шрамами. Также оккупанты оставили на нем надпись "Слава России".

Смотрите: "В плен их брать не надо - обнуляйте", - рашист приказывает расстрелять раненых бойцов ВСУ. АУДИО

Рашисты выжгли надпись на теле пленного украинского защитника

Автор: 

военнопленные (1121) пытки (844) военные преступления (1452)


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Топ комментарии
+47
Трампону на лобі це треба випалити.
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09.06.2025 18:24 Ответить
+34
Мордодор є мордодором. І не має їм жодного виправдання.
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09.06.2025 18:22 Ответить
+29
ублюдки козломорді.
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09.06.2025 18:21 Ответить
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ублюдки козломорді.
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09.06.2025 18:21 Ответить
Мордодор є мордодором. І не має їм жодного виправдання.
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09.06.2025 18:22 Ответить
Трампону на лобі це треба випалити.
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09.06.2025 18:24 Ответить
Зняли з язика!
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09.06.2025 20:26 Ответить
Судячи зі шраму вздовж всього живота, зробили це лікарі під час операції.
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09.06.2025 18:25 Ответить
Я не знаю,чи в фашиських таборах лікарів так називали(скоріше кати з медосвітою((
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09.06.2025 18:26 Ответить
Ему вскрывали всю грудину и брюшную полость. Зачем?
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09.06.2025 18:50 Ответить
Ми лиш можемо здогадуватися((Але думаю був поранений,кати його врятували тяпляп,а він вижив,і тоді вони вирішили його закатувати,а він все одно вижив.
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09.06.2025 19:03 Ответить
робили щоб не вижив але Бог віра надія і любов рідних йому допомогли вижити. Хіба тих що робили це можна рахувати лікарями.
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09.06.2025 21:14 Ответить
Це ЖАШ має побачити весь Світ.😡!
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09.06.2025 18:30 Ответить
Є й ще жахливіші.
Русскіє це по ментальності азіати.
Хто пам'ятає, як у 2014 вони відпиляли українському воїну руку, де було тату з Тризубом...
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09.06.2025 19:01 Ответить
путінські підо..и не мають права жити на цій Землі
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09.06.2025 18:31 Ответить
Де юре, не має такої даржави як росія. Є рашен п(ф)ідерейшен.
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09.06.2025 18:32 Ответить
Хоч і теж гнила, але Російська Федерація закінчилась з Єльцином. Тепер це Четвертий рейх. Тільки без німецького порядку, а з азіатською жорстокістю.
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09.06.2025 19:06 Ответить
І знову гра в сховку.
«Рашисти»...«росіяни»...
Та русскіє це зробили! Російські русскіє!
І тут же чуємо від наших вчених совкових мовознавців: «Нема такого слова в українській мові «русскіє»!»
Слова нема, а діла їх є.
Привести цього скаліченого воїна до них, і хай він скаже їм, як звуть народ, представники якого так з нього познущалися.
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09.06.2025 19:17 Ответить
Варто поставити на ноги цього мужнього українця,а далі турне по світових медіа ,бо слова і фото не переконують в нелюдяності представників вєлікай рускай культури.
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09.06.2025 18:37 Ответить
Ось це має потрапити в гаазький трибунал ,хто такі рашисти це варвари.
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09.06.2025 18:40 Ответить
покажите это ВСЕМУ миру !!! ТРУБИТЕ о их жестокости , бейте в КОЛОКОЛА !!! НЕ МОЛЧИТЕ !!!! поднимайте людей на ПРАВЕДНЫЙ бой !!!!(((
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09.06.2025 18:44 Ответить
Так вам скажут что это единичные случай от редких росийских моргеналов и все на этом.НО есть выход нужно всех пленых что возвращаются из рашки клеимить также и вещать всему свету что это сделали росисяни и тоды нарид подымится на на ПРАВЕДНЫЙ бой !!!! НО начинать вам надо с себя и своих родных наверно чтобы был эфект флешмоба.
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09.06.2025 19:15 Ответить
Маргінали тебе голівкою об кахвель висрали.
Це системна робота *********** яких треба гнати сцяними тряпками звідусіль, в тому числі тебе русосвина з Дойчлянду.
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09.06.2025 20:28 Ответить
Вимагаю як громадянин України-нехай оце прокоментує зе-презедент що боневтік су.....
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09.06.2025 18:52 Ответить
Якщо ти дійсно "громадянин України" не пиши фігню , а роби максимальний репост фото кацапських злочинів !
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09.06.2025 19:20 Ответить
Ти гнида завжди захищаєш недомірка,БУДЬ ПРОКЛЯТИЙ ТИ,ЯК І ЗЄЛЯ ,коли його прокляв БАТЬКО сержанта ЖУРАВЛЯ!
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09.06.2025 19:51 Ответить
мороженку приклади , кажуть допомагає ...))
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09.06.2025 21:13 Ответить
Немає слів...Кацапські кати повинні здихати в муках!
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09.06.2025 18:56 Ответить
Це русскіє вже перевершили своїх кумирів, - гітлерівских садистів, чи ще ні?
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09.06.2025 18:56 Ответить
...і олів'є з компотом.
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09.06.2025 18:59 Ответить
Понятие свинособак (но звучало по-другому) было дано американцем в 1923 г.

После прихода к власти большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Комбинация из врождённой неполноценности свинособак, идиотизма их политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), а также то, что ряды коммунистической партии состояли, из «врождённых преступников» в самом обычном смысле этого слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена. Октябрьская революция была боевым кличем на приближающуюся неотвратимую битву между цивилизованными нациями и «массами с Востока». И если нам предстоит одержать победу в этой войне, то следует отказаться от непродуманных либеральных идей и поскорее перейти к решительным мерам...
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09.06.2025 19:00 Ответить
А это сказал о них же один из самых любимых }{уйлом авторов немного позже.

"Свинособака"- это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица подобные человеческим - однако духовно и психологически свинособака стоит ниже, чем любое животное. Внутри этого существа- хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость.
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09.06.2025 19:03 Ответить
Здається навіть фашисти в концтаборах такого собі не дозволяли.
Які ж виродки.
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09.06.2025 19:03 Ответить
то це приблизно як гітлеровці знущалися з українців у контаборах. але ніякої реакції з нашого МІДу або ОП не буде
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09.06.2025 19:03 Ответить
Видужає,після пермоги з сім'єю їздитиме на моря по світу відпочивати,то цей напис має увесь світ бачити,на усіх пляжах...
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09.06.2025 19:09 Ответить
Ви не розумієте ситуації в Україні . це судячи як ВЛК вирішить . може знов на війну відправлять . так що сидіть собі на морях та поменьше коментуйте те у чому не компітентні
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09.06.2025 19:15 Ответить
Після такого полону ?! І з трубкою у животі ?
По закону має право не повертатися на службу.
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09.06.2025 19:19 Ответить
трохи піджеве трубку уберуть а потім буде ВЛК яке все вирішить. Согласно украинскому законодательству, после освобождения из плена и прохождения соответствующей реабилитации военнослужащие, как правило, должны возвращаться к исполнению служебных обязанностей в рядах Вооруженных Сил Украины при условии, что они признаны пригодными или ограниченно пригодными к военной службе
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09.06.2025 19:40 Ответить
Це ти Яндексі нагуглив, чурка руснява?
Полонені мають право на відстрочку згідно закону. З будь-яким станом здоров'я. В Україні це у всіх новинах повторюють, українець мав би це знати.
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09.06.2025 20:30 Ответить
дурнику мають право на відсрочку цивільні особи. а військовий полонений таким не є. Для цивільних осіб, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, затверджено право на отримання відстрочки від мобілізаці
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09.06.2025 21:04 Ответить
Може ви маєш на увазі контрактників ?
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09.06.2025 21:30 Ответить
на тобі трохи не яндекс https://mod.gov.ua/news/**********-yaki-projshli-polon-otrimali-pravo-na-vidstrochku-vid-mobilizacziyi
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09.06.2025 21:05 Ответить
Ваш допис для дискредитації?(
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09.06.2025 19:32 Ответить
Як це можна було витримати?
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09.06.2025 19:12 Ответить
Повести его в Ватикан, в Белый Дом, пусть любители ********* полюбуются что вытворяют их любимцы и показывать в США и Европе по ВСЕМ каналам ТВ.
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09.06.2025 19:16 Ответить
Суки ... без помилки випалили.
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09.06.2025 19:18 Ответить
Викласти в УСІХ соцмережах ! Нехай це побачить і Тромб і Маск з його татом і весь світ !
Зроблю зараз репост скрізь де зможу !
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09.06.2025 19:19 Ответить
зроби репост і хрипатому недомірку!
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09.06.2025 19:54 Ответить
Треба їм х*я замість язика пришити...
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09.06.2025 20:11 Ответить
Сподівпюсь наш мід, якщо він український, наш президент на своїх сторінках всіх соцмереж РОЗМІСТИЛИ ЦЕ ФОТО І РОЗПОВІДЬ ПРО КАТУВАННЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ, а иакож це зробиі желєщняк, якому все завжди поху... крім інтересів ТНК та мафії, та перепостили допис президента в Х борці як то воїн Костенко, Берлінська, Стефанішина і Рудик та Стефанчук!
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09.06.2025 20:31 Ответить
Це фото та Трампу в морду!
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09.06.2025 21:19 Ответить
 
 