Россияне выжгли на теле пленного украинского воина слова "Слава России"
Украинский защитник после обмена показал ужасные последствия пребывания в российском плену.
Фото обнародовало издание Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
В частности, тело воина было покрыто многочисленными шрамами. Также оккупанты оставили на нем надпись "Слава России".
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+47 Luka Lukich #363772
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Русскіє це по ментальності азіати.
Хто пам'ятає, як у 2014 вони відпиляли українському воїну руку, де було тату з Тризубом...
«Рашисти»...«росіяни»...
Та русскіє це зробили! Російські русскіє!
І тут же чуємо від наших вчених совкових мовознавців: «Нема такого слова в українській мові «русскіє»!»
Слова нема, а діла їх є.
Привести цього скаліченого воїна до них, і хай він скаже їм, як звуть народ, представники якого так з нього познущалися.
Це системна робота *********** яких треба гнати сцяними тряпками звідусіль, в тому числі тебе русосвина з Дойчлянду.
После прихода к власти большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Комбинация из врождённой неполноценности свинособак, идиотизма их политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), а также то, что ряды коммунистической партии состояли, из «врождённых преступников» в самом обычном смысле этого слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена. Октябрьская революция была боевым кличем на приближающуюся неотвратимую битву между цивилизованными нациями и «массами с Востока». И если нам предстоит одержать победу в этой войне, то следует отказаться от непродуманных либеральных идей и поскорее перейти к решительным мерам...
"Свинособака"- это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица подобные человеческим - однако духовно и психологически свинособака стоит ниже, чем любое животное. Внутри этого существа- хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость.
Які ж виродки.
По закону має право не повертатися на службу.
Полонені мають право на відстрочку згідно закону. З будь-яким станом здоров'я. В Україні це у всіх новинах повторюють, українець мав би це знати.
Зроблю зараз репост скрізь де зможу !