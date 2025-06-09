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Новини Фото Воєнні злочини російських окупантів
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Росіяни випалили на тілі полоненого українського воїна слова "Слава России". ФОТО ДНЯ

Український захисник після обміну показав жахливі наслідки перебування у російському полоні.

Фото оприлюднило видання Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Так, тіло воїна було вкрито численними шрамами. Також окупанти залишили на ньому напис "Слава России".

Дивіться: "В плен их брать не надо – обнуляйте", - рашист наказує розстріляти поранених бійців ЗСУ. АУДIО

Рашисти випалили напис на тілі полоненого українського захисника

Автор: 

військовополонені (988) катування (609) воєнні злочини (1877)


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Топ коментарі
+13
Трампону на лобі це треба випалити.
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09.06.2025 18:24 Відповісти
+12
Мордодор є мордодором. І не має їм жодного виправдання.
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09.06.2025 18:22 Відповісти
+10
Я не знаю,чи в фашиських таборах лікарів так називали(скоріше кати з медосвітою((
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09.06.2025 18:26 Відповісти
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ублюдки козломорді.
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09.06.2025 18:21 Відповісти
Мордодор є мордодором. І не має їм жодного виправдання.
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09.06.2025 18:22 Відповісти
Трампону на лобі це треба випалити.
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09.06.2025 18:24 Відповісти
Судячи зі шраму вздовж всього живота, зробили це лікарі під час операції.
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09.06.2025 18:25 Відповісти
Я не знаю,чи в фашиських таборах лікарів так називали(скоріше кати з медосвітою((
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09.06.2025 18:26 Відповісти
Ему вскрывали всю грудину и брюшную полость. Зачем?
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09.06.2025 18:50 Відповісти
Ми лиш можемо здогадуватися((Але думаю був поранений,кати його врятували тяпляп,а він вижив,і тоді вони вирішили його закатувати,а він все одно вижив.
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09.06.2025 19:03 Відповісти
Це ЖАШ має побачити весь Світ.😡!
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09.06.2025 18:30 Відповісти
Є й ще жахливіші.
Русскіє це по ментальності азіати.
Хто пам'ятає, як у 2014 вони відпиляли українському воїну руку, де було тату з Тризубом...
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09.06.2025 19:01 Відповісти
путінські підо..и не мають права жити на цій Землі
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09.06.2025 18:31 Відповісти
Де юре, не має такої даржави як росія. Є рашен п(ф)ідерейшен.
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09.06.2025 18:32 Відповісти
Хоч і теж гнила, але Російська Федерація закінчилась з Єльцином. Тепер це Четвертий рейх. Тільки без німецького порядку, а з азіатською жорстокістю.
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09.06.2025 19:06 Відповісти
Варто поставити на ноги цього мужнього українця,а далі турне по світових медіа ,бо слова і фото не переконують в нелюдяності представників вєлікай рускай культури.
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09.06.2025 18:37 Відповісти
Ось це має потрапити в гаазький трибунал ,хто такі рашисти це варвари.
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09.06.2025 18:40 Відповісти
покажите это ВСЕМУ миру !!! ТРУБИТЕ о их жестокости , бейте в КОЛОКОЛА !!! НЕ МОЛЧИТЕ !!!! поднимайте людей на ПРАВЕДНЫЙ бой !!!!(((
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09.06.2025 18:44 Відповісти
Вимагаю як громадянин України-нехай оце прокоментує зе-презедент що боневтік су.....
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09.06.2025 18:52 Відповісти
він не в состоянії . та він ка бі вам нічего не должен. только маме риме и папе діме
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09.06.2025 19:07 Відповісти
Немає слів...Кацапські кати повинні здихати в муках!
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09.06.2025 18:56 Відповісти
Це русскіє вже перевершили своїх кумирів, - гітлерівских садистів, чи ще ні?
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09.06.2025 18:56 Відповісти
...і олів'є з компотом.
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09.06.2025 18:59 Відповісти
Понятие свинособак (но звучало по-другому) было дано американцем в 1923 г.

После прихода к власти большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Комбинация из врождённой неполноценности свинособак, идиотизма их политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), а также то, что ряды коммунистической партии состояли, из «врождённых преступников» в самом обычном смысле этого слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена. Октябрьская революция была боевым кличем на приближающуюся неотвратимую битву между цивилизованными нациями и «массами с Востока». И если нам предстоит одержать победу в этой войне, то следует отказаться от непродуманных либеральных идей и поскорее перейти к решительным мерам...
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09.06.2025 19:00 Відповісти
А это сказал о них же один из самых любимых }{уйлом авторов немного позже.

"Свинособака"- это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица подобные человеческим - однако духовно и психологически свинособака стоит ниже, чем любое животное. Внутри этого существа- хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость.
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09.06.2025 19:03 Відповісти
Здається навіть фашисти в концтаборах такого собі не дозволяли.
Які ж виродки.
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09.06.2025 19:03 Відповісти
то це приблизно як гітлеровці знущалися з українців у контаборах. але ніякої реакції з нашого МІДу або ОП не буде
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09.06.2025 19:03 Відповісти
 
 