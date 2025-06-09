Росіяни випалили на тілі полоненого українського воїна слова "Слава России". ФОТО ДНЯ
Український захисник після обміну показав жахливі наслідки перебування у російському полоні.
Фото оприлюднило видання Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
Так, тіло воїна було вкрито численними шрамами. Також окупанти залишили на ньому напис "Слава России".
Топ коментарі
+13 Luka Lukich #363772
показати весь коментар09.06.2025 18:24 Відповісти Посилання
+12 gr1959
показати весь коментар09.06.2025 18:22 Відповісти Посилання
+10 Igor Grytselyak
показати весь коментар09.06.2025 18:26 Відповісти Посилання
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Русскіє це по ментальності азіати.
Хто пам'ятає, як у 2014 вони відпиляли українському воїну руку, де було тату з Тризубом...
После прихода к власти большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Комбинация из врождённой неполноценности свинособак, идиотизма их политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), а также то, что ряды коммунистической партии состояли, из «врождённых преступников» в самом обычном смысле этого слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена. Октябрьская революция была боевым кличем на приближающуюся неотвратимую битву между цивилизованными нациями и «массами с Востока». И если нам предстоит одержать победу в этой войне, то следует отказаться от непродуманных либеральных идей и поскорее перейти к решительным мерам...
"Свинособака"- это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица подобные человеческим - однако духовно и психологически свинособака стоит ниже, чем любое животное. Внутри этого существа- хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость.
Які ж виродки.