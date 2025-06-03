"В плен их брать не надо – обнуляйте", - рашист наказує розстріляти поранених бійців ЗСУ. АУДIО

У радіоперехопленні, здобутому розвідниками, командир одного з підрозділів окупаційних військ віддає прямий злочинний наказ на розстріл поранених українських воїнів.

Відповідне перехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МОУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У радіоперехопленні російський окупант цинічно наказує своїм розстріляти українських захисників, які дістали поранення.

"Три хохла где-то лазят трехсотых. В плен их брать не надо, их обнуляйте", - командує він.

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Спецпідрозділи ГУР МО України зафіксували понад 150 випадків страт полонених українських оборонців російськими загарбниками.

"Цей випадок — ще один доказ цілеспрямованої політики знищення військовополонених, до якої систематично вдається армія держави-агресора. ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали у розвідці.

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