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Новини Відео Розстріл українських військовополонених
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"В плен их брать не надо – обнуляйте", - рашист наказує розстріляти поранених бійців ЗСУ. АУДIО

У радіоперехопленні, здобутому розвідниками, командир одного з підрозділів окупаційних військ віддає прямий злочинний наказ на розстріл поранених українських воїнів.

Відповідне перехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МОУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У радіоперехопленні російський окупант цинічно наказує своїм розстріляти українських захисників, які дістали поранення.

"Три хохла где-то лазят трехсотых. В плен их брать не надо, их обнуляйте", - командує він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР перехопило наказ російського командира застосувати хімічну зброю проти Сил оборони України. АУДIО

Спецпідрозділи ГУР МО України зафіксували понад 150 випадків страт полонених українських оборонців російськими загарбниками.

"Цей випадок — ще один доказ цілеспрямованої політики знищення військовополонених, до якої систематично вдається армія держави-агресора. ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали у розвідці.

Читайте також: Рашисти розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

армія рф (17784) воєнні злочини (1875) перехоплення (353) ГУР (541)


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Якого біса взагалі наші хлопці до сих пір в полон потрапляють?? як не вміли вчасно людей виводити з позицій так і не навчились. Звісно потім проблема буде набрати людей.
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03.06.2025 18:27 Відповісти
Не хочете власним прикладом показати як треба вчиняти правильно?
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03.06.2025 18:38 Відповісти
Ви мені покомандувати пропонуєте?
У нас і без того всі бачать кучу випадків коли на безнадійну позицію просто не дають команди на відхід, бо бояться перед командуваням, ну а якщо хлопці сами втечуть то головне шо командир не при ділах.
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03.06.2025 18:45 Відповісти
А чому ні? Ось на Цензорі у вас виходить. Ви б і показали, як без команди людей з позицій відводити. Чи будучи вищим військовим начальством перечити військово-політичному керівництву країни.
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03.06.2025 18:49 Відповісти
Ну і на біса ви тут це повідомляєте?
Ми і так знаємо,що рашисти гірші за фашистів.
Єсть у нас призначені особи,які за день отримують зарплату,як середній українець за рік.Хай ці особи повідомляють відповідеі міжнародні організації,з доказами.
Може,тоді визнають рашу терористом і агресором та задавлять економічно!
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03.06.2025 18:28 Відповісти
Мы же братья... Давай мы тебя по-братски обнулим, а?
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03.06.2025 18:36 Відповісти
Нужно (неофициально) объявить, что солдаты тех кацапских подразделений, в которых раскроются подобные случаи, живыми в плен браться не будут.
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03.06.2025 18:43 Відповісти
Так они для этого все и делают чтобы их солдаты не сдавались в плен и отстреливались до последнего, а потом себя подрывали.
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03.06.2025 18:44 Відповісти
вони й так там залякані так шо стріляються самі, не дуже це допоможе.
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03.06.2025 18:46 Відповісти
І ще ті рашистські виродки будуть нам меморандуми пропонувати типо помиримся, відновимо дипломатичні відносини, вернемо руцкій ізиг, будемо знову брацкими наротами дружба жвачка... Х***й вам суки. Потрібно в Конституцію України вписати що Сосія це навіки ворожа країна
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03.06.2025 19:18 Відповісти
 
 