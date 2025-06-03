"В плен их брать не надо – обнуляйте", - рашист наказує розстріляти поранених бійців ЗСУ. АУДIО
У радіоперехопленні, здобутому розвідниками, командир одного з підрозділів окупаційних військ віддає прямий злочинний наказ на розстріл поранених українських воїнів.
Відповідне перехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МОУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
У радіоперехопленні російський окупант цинічно наказує своїм розстріляти українських захисників, які дістали поранення.
"Три хохла где-то лазят трехсотых. В плен их брать не надо, их обнуляйте", - командує він.
Спецпідрозділи ГУР МО України зафіксували понад 150 випадків страт полонених українських оборонців російськими загарбниками.
"Цей випадок — ще один доказ цілеспрямованої політики знищення військовополонених, до якої систематично вдається армія держави-агресора. ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали у розвідці.
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У нас і без того всі бачать кучу випадків коли на безнадійну позицію просто не дають команди на відхід, бо бояться перед командуваням, ну а якщо хлопці сами втечуть то головне шо командир не при ділах.
Ми і так знаємо,що рашисти гірші за фашистів.
Єсть у нас призначені особи,які за день отримують зарплату,як середній українець за рік.Хай ці особи повідомляють відповідеі міжнародні організації,з доказами.
Може,тоді визнають рашу терористом і агресором та задавлять економічно!