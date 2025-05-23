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Новини Воєнні злочини російських окупантів Розстріл українських військовополонених
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Рашисти розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку, - Офіс Генпрокурора

Окупанти розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку

Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин, розстрілявши двох українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Це відбулося вранці 22 травня 2025 року.

Рашисти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців.

"Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте: В Україні зафіксовано понад 167 тисяч воєнних злочинів РФ, - Лубінець

Автор: 

армія рф (17713) страта (79) Донецька область (8724) воєнні злочини (1870) Покровський район (672)


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Топ коментарі
+9
Четверо військовослужбовців виконували бойові завдання. Які? Сиділи в ямі в посадці за наказом?
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23.05.2025 15:50
+5
підарів кацапських треба не в полон і на інтервю до золкіна а розтрілювати нахер паскуд тільки так можна щось змінити, зуб за зуб , ато граються в демократію і гуманізм з тваринами
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23.05.2025 16:26
+3
в Україні жодного підара посадити не можуть - взялися за кацапію
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23.05.2025 15:47
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в Україні жодного підара посадити не можуть - взялися за кацапію
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23.05.2025 15:47 Відповісти
Четверо військовослужбовців виконували бойові завдання. Які? Сиділи в ямі в посадці за наказом?
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23.05.2025 15:50 Відповісти
Тримали тактично вигідну позицію.
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23.05.2025 16:08 Відповісти
Воно в підсумку і показало, як це було "тактично вигідно".
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23.05.2025 16:19 Відповісти
Факти - не головне. Головне - як це пояснюватиме командування, якщо взагалі колись і комусь пояснюватиме. Вагную, пояснення буде одне - йде війна, а на війні людей вбивають.
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23.05.2025 19:49 Відповісти
Лубінець вже стурбувався і написав листа дрібним почерком в ООН?
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23.05.2025 15:53 Відповісти
Вияснити, з якої військової частини ці московські вурдалаки і видати офіційний (чи неофіційний) наказ в полон військових з цієї частини НЕ БРАТИ. Треба привести вурдалак до тями.
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23.05.2025 16:15 Відповісти
підарів кацапських треба не в полон і на інтервю до золкіна а розтрілювати нахер паскуд тільки так можна щось змінити, зуб за зуб , ато граються в демократію і гуманізм з тваринами
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23.05.2025 16:26 Відповісти
Де відео розстрілу?
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23.05.2025 17:53 Відповісти
 
 