Рашисти розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку, - Офіс Генпрокурора

Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин, розстрілявши двох українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Це відбулося вранці 22 травня 2025 року.

Рашисти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців.

"Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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