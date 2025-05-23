Рашисты расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении, - Офис Генпрокурора

Российские захватчики совершили очередное военное преступление, расстреляв двух украинских военнопленных.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Это произошло утром 22 мая 2025 года.

Рашисты совершили штурм позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района, где выполняли боевые задачи четверо украинских военнослужащих.

"Во время наступления представители государства-агрессора захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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