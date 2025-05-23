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Новости Военные преступления россиян Расстрел украинских военнопленных
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Рашисты расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении, - Офис Генпрокурора

Оккупанты расстреляли двух военнопленных на Покровском направлении

Российские захватчики совершили очередное военное преступление, расстреляв двух украинских военнопленных.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Это произошло утром 22 мая 2025 года.

Рашисты совершили штурм позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района, где выполняли боевые задачи четверо украинских военнослужащих.

"Во время наступления представители государства-агрессора захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте: В Украине зафиксировано более 167 тысяч военных преступлений РФ, - Лубинец

Автор: 

армия РФ (19562) казнь (120) Донецкая область (9910) военные преступления (1446) Покровский район (660)


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Топ комментарии
+9
Четверо військовослужбовців виконували бойові завдання. Які? Сиділи в ямі в посадці за наказом?
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23.05.2025 15:50
+5
підарів кацапських треба не в полон і на інтервю до золкіна а розтрілювати нахер паскуд тільки так можна щось змінити, зуб за зуб , ато граються в демократію і гуманізм з тваринами
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23.05.2025 16:26
+3
в Україні жодного підара посадити не можуть - взялися за кацапію
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23.05.2025 15:47
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в Україні жодного підара посадити не можуть - взялися за кацапію
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23.05.2025 15:47 Ответить
Четверо військовослужбовців виконували бойові завдання. Які? Сиділи в ямі в посадці за наказом?
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23.05.2025 15:50 Ответить
Тримали тактично вигідну позицію.
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23.05.2025 16:08 Ответить
Воно в підсумку і показало, як це було "тактично вигідно".
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23.05.2025 16:19 Ответить
Факти - не головне. Головне - як це пояснюватиме командування, якщо взагалі колись і комусь пояснюватиме. Вагную, пояснення буде одне - йде війна, а на війні людей вбивають.
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23.05.2025 19:49 Ответить
Лубінець вже стурбувався і написав листа дрібним почерком в ООН?
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23.05.2025 15:53 Ответить
Вияснити, з якої військової частини ці московські вурдалаки і видати офіційний (чи неофіційний) наказ в полон військових з цієї частини НЕ БРАТИ. Треба привести вурдалак до тями.
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23.05.2025 16:15 Ответить
підарів кацапських треба не в полон і на інтервю до золкіна а розтрілювати нахер паскуд тільки так можна щось змінити, зуб за зуб , ато граються в демократію і гуманізм з тваринами
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23.05.2025 16:26 Ответить
Де відео розстрілу?
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23.05.2025 17:53 Ответить
 
 