В Украине зафиксировано более 167 тысяч военных преступлений РФ, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления на международной конференции Леннарта Мэри рассказал о масштабах российских военных преступлений в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Лубинец подчеркнул, Украина подверглась беспрецедентному уровню нарушений международного гуманитарного права с начала полномасштабной войны. По официальным данным, сейчас зарегистрировано более 167 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками.

"Международное гуманитарное право больше не защищает и не наказывает. Его игнорируют, над ним смеются, его топчут. И оно молчит", - подчеркнул Уполномоченный. Он добавил, что мировое сообщество не сделало выводов еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, и продолжает оставаться бездействующим.

Читайте: Комитет Совета Европы начал процесс создания Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины

По его словам, за время полномасштабного вторжения в Украине задокументировано более 45 тысяч пострадавших среди гражданского населения. Погибли по меньшей мере 625 детей. "Самому младшему было всего два дня. Он погиб во время обстрела роддома в Запорожье", - сообщил уполномоченный.

Отдельное внимание Лубинец уделил теме похищения украинских детей. По его словам, Россия системно вывозит несовершеннолетних с временно оккупированных территорий, меняет им имена, оформляет незаконные "усыновления", готовит этих детей к будущему участию в войне против Украины.

"Это не просто преступления. Это вызов всему, что мы до сих пор называли правом. Это попытка разрушить само понятие гуманитарных норм. Международное гуманитарное право сегодня бессильно. Оно есть - но не действует. Его нарушения не имеют последствий, а потому повторяются. Мир до сих пор отвечает на зло дипломатией и беспокойством. В то время как Россия - ракетами и дронами", - подчеркнул Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине задокументировано более 162 тысяч военных преступлений РФ, - Офис генпрокурора