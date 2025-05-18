РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9062 посетителя онлайн
Новости Военные преступления россиян
666 10

В Украине зафиксировано более 167 тысяч военных преступлений РФ, - Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления на международной конференции Леннарта Мэри рассказал о масштабах российских военных преступлений в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Лубинец подчеркнул, Украина подверглась беспрецедентному уровню нарушений международного гуманитарного права с начала полномасштабной войны. По официальным данным, сейчас зарегистрировано более 167 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками.

"Международное гуманитарное право больше не защищает и не наказывает. Его игнорируют, над ним смеются, его топчут. И оно молчит", - подчеркнул Уполномоченный. Он добавил, что мировое сообщество не сделало выводов еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, и продолжает оставаться бездействующим.

Читайте: Комитет Совета Европы начал процесс создания Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины

По его словам, за время полномасштабного вторжения в Украине задокументировано более 45 тысяч пострадавших среди гражданского населения. Погибли по меньшей мере 625 детей. "Самому младшему было всего два дня. Он погиб во время обстрела роддома в Запорожье", - сообщил уполномоченный.

Отдельное внимание Лубинец уделил теме похищения украинских детей. По его словам, Россия системно вывозит несовершеннолетних с временно оккупированных территорий, меняет им имена, оформляет незаконные "усыновления", готовит этих детей к будущему участию в войне против Украины.

"Это не просто преступления. Это вызов всему, что мы до сих пор называли правом. Это попытка разрушить само понятие гуманитарных норм. Международное гуманитарное право сегодня бессильно. Оно есть - но не действует. Его нарушения не имеют последствий, а потому повторяются. Мир до сих пор отвечает на зло дипломатией и беспокойством. В то время как Россия - ракетами и дронами", - подчеркнул Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине задокументировано более 162 тысяч военных преступлений РФ, - Офис генпрокурора

Автор: 

россия (96949) Лубинец Дмитрий (497) военные преступления (1499) война в Украине (5790)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Всього???? Чим ви там займаєтесь???
показать весь комментарий
18.05.2025 19:10 Ответить
+2
"Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить" те саме і про нашу конституцію можна сказати і ставлення влади до неї, чи для Лубінця ето другоє?
показать весь комментарий
18.05.2025 19:26 Ответить
+2
я так розумію,що як би не подібні до цього ,,пуки,, ми б вже забули що у нас є такий собі діяч як лубінець,бо в самій країні все добре,бо все від справедливості до справедливого покарання взагалі відсутнє
показать весь комментарий
18.05.2025 19:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всього???? Чим ви там займаєтесь???
показать весь комментарий
18.05.2025 19:10 Ответить
то у цензора як завжди провтикали, чи ти тільки заголовок прочитав?
показать весь комментарий
18.05.2025 19:15 Ответить
Рашистський переговорник Мєдінскій дещо підправив цитату Лао-цзи з "Мистецтва війни", що "Коли не можеш захопити чотири області, скажи, що скоро захопиш шість".
показать весь комментарий
18.05.2025 19:15 Ответить
Якшо викреслети ухилянтів 95, то російських злоченів буде на багато меньше
показать весь комментарий
18.05.2025 19:26 Ответить
"Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить" те саме і про нашу конституцію можна сказати і ставлення влади до неї, чи для Лубінця ето другоє?
показать весь комментарий
18.05.2025 19:26 Ответить
"Міжнародне гуманітарне право" - це такий самий шматок туалетного паперу
як і "конституція раZZії".... як і саме оон....
показать весь комментарий
18.05.2025 19:29 Ответить
я так розумію,що як би не подібні до цього ,,пуки,, ми б вже забули що у нас є такий собі діяч як лубінець,бо в самій країні все добре,бо все від справедливості до справедливого покарання взагалі відсутнє
показать весь комментарий
18.05.2025 19:36 Ответить
Хіба в нас стільки вбитих, поранених, біженців із знищеним майном? Для світу якось тихо пройшло визнання того, що русня збила Боїнг...
показать весь комментарий
18.05.2025 20:41 Ответить
В Україні зафіксовано понад 167 тисяч воєнних злочинів
від тцк сподіваюсь?
як там справа з тими де йухом по губам його повановаженгому представнику у Луцьку поводили?))
показать весь комментарий
19.05.2025 05:06 Ответить
 
 