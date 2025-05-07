В Украине задокументировано более 162 тысяч военных преступлений РФ, - Офис генпрокурора

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину зарегистрировано уже более 162 тысяч военных преступлений РФ.

Об этом на конференции United for Justice 7 мая сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня почти 162 тысячи военных преступлений, которые зарегистрированы. Мы видим, в принципе, не только сейчас, а с первых дней, признаки системы. Эти преступления демонстрируют фактически политику России в отношении Украины",- заявил он.

По словам представителя Офиса генпрокурора, среди самых распространенных - это обстрелы Россией гражданской инфраструктуры ракетами, дронами и артиллерией.

"Атаки на гражданский объект всеми видами оружия, как-то ракеты, дроны, артиллерийские обстрелы в местах, приближенных к линии фронта. После этого по количеству военных преступлений идут: жестокое обращение, сексуальное насилие в отношении гражданских и военнопленных, похищение людей, содержание их в неприспособленных местах. Ну и, безусловно, мародерство", - рассказал чиновник.

По делам об этих преступлениях проходят 872 подозреваемых, из которых 164 уже осуждены, но только 18 - реально. Остальные получили приговоры заочно.

В то же время чиновник предполагает, что количество военных преступлений РФ гораздо больше, чем сейчас зарегистрировала ОГПУ. В частности, Белоусов отметил, что неизвестно, сколько людей погибло в Мариуполе, сколько гражданских убито на оккупированных территориях или депортировано в РФ.

Читайте также: ЕС поддерживает автоматическую ответственность за военные преступления России против Украины, - Каллас

Он добавил, что по состоянию на сейчас, по данным ОГПУ в результате полномасштабной агрессии РФ погибло 14 572 гражданских, среди которых 625 детей, еще более 30 тысяч получили ранения. Кроме того, повреждено более 218 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Всего зафиксировано 189 070 преступлений, связанных с агрессией РФ.

"Эта цифра преступления против мира, безопасности человечества и международного порядка, в том числе военные преступления, а также преступления против основ национальной безопасности Украины",- добавил Белоусов.

Читайте также: В ООН считают, что удар РФ по Кривому Рогу может быть военным преступлением, - Лубинец