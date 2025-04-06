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Новости Ракетная атака на Кривой Рог
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В ООН считают, что удар РФ по Кривому Рогу может быть военным преступлением, - Лубинец

Атака россиян на Кривой Рог - военное преступление

Заявление верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка фактически признает, что атака российских вооруженных сил на Кривой Рог может представлять военное преступление.

Об этом сказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Лубинец отметил, что ракетный удар РФ по Кривому Рогу является примером циничной и неизбирательной жестокости. Представители ООН подтверждают отсутствие каких-либо очевидных военных объектов в этом районе. Это еще раз свидетельствует о сознательном и грубом нарушении Россией норм международного гуманитарного права.

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"Я полностью поддерживаю призыв к быстрому, независимому и эффективному расследованию. Такие действия должны иметь не только моральную, но и четкую юридическую оценку - как военные преступления. Международное сообщество должно показать: преступления против мирного населения не остаются безнаказанными. Справедливость - это не только принцип. Это обязанность. Мир не имеет права молчать, когда убивают детей", - написал омбудсмен.

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Ракетная атака РФ на Кривой Рог

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.

6 апреля в больнице скончался мужчина, который пострадал от российского удара. Таким образом количество жертв от атаки на Кривой Рог возросло до 20.

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27057) ООН (4166) жертвы (2071) военные преступления (1434) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+17
просто треш, до цього були 3 десятки міст, де путін зрівняв з землею дитячі майданчиками разом з дітьми, починаючи з Маріуполя. то не були військові злочини?
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06.04.2025 21:22
+15
удар РФ по Кривому Розі може бути воєнним злочином

Тільки може бути???
Облрембуд! Краще збирай колекцію жучків, або захищай права знедолених білих ведмедів!
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06.04.2025 21:22
+10
може бути? а не є ?
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06.04.2025 21:19
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Так це вони тіпа думають висловлювати озабочЄнность чи ні?
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06.04.2025 21:19 Ответить
може бути? а не є ?
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06.04.2025 21:19 Ответить
Угу, і назвуть ***** терористом і трибунал влаштують і на палю посодють.
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06.04.2025 21:20 Ответить
Навіть заочно не спромоглись за 3 роки.
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06.04.2025 21:55 Ответить
Спромоглися. МКС визнав ***** міжнародним злочинцем. Тому всім країнам куди воно приїхав (на зараз їх дві за п'ять років) прийшлося дуже поперек себе вивернутися щоб це прийняти.
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07.04.2025 04:00 Ответить
Ух ти! Це ж на нас менше ракет почало летіти, бо ж пуйло "ізольований", як нам розказують, так?
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07.04.2025 07:12 Ответить
удар РФ по Кривому Розі може бути воєнним злочином

Тільки може бути???
Облрембуд! Краще збирай колекцію жучків, або захищай права знедолених білих ведмедів!
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06.04.2025 21:22 Ответить
просто треш, до цього були 3 десятки міст, де путін зрівняв з землею дитячі майданчиками разом з дітьми, починаючи з Маріуполя. то не були військові злочини?
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06.04.2025 21:22 Ответить
По перше то були військові злочини. Впровадження ведуться. В тому числі в МКС. По друге це перший випадок потрапляння одиночної балістичної ракети с касетною БЧ на дитячій майданчик. Де за багато км ніяких військових цілей не було.
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07.04.2025 04:06 Ответить
Далеко не перше застосування касет по цивільним! Ось недавно в Одесі вдарили касетами. В Запоріжжі кабами по лікарні, потім по центру міста! Якщо в житловий будинок залітає бомба чи ракета, чи шахед - це військові злочини!
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07.04.2025 07:47 Ответить
а ми вважаємо що оон імпотентні нікчеми та дармоїди..
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06.04.2025 21:23 Ответить
Даже если бы здесь объявился ООН, и всех перетрахал. Он всё рано не имеет компетенции заявлять что преступление а что нет.
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06.04.2025 22:05 Ответить
ООН, членом якої незаконно являється )(уйлостан, є співучасником цих злочинів.
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06.04.2025 21:30 Ответить
Да вы русофобы, ****, жосткие.
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06.04.2025 21:31 Ответить
Вибачаюсь але то вже повний піздець. Навіть не віриться що читаю таку ****** від оон.
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06.04.2025 21:39 Ответить
А наша потужно-незламна дєрьмаківська дипломатія щось зробила для того, що б було не "може бути злочином", а "це злочин"? Може скликали Радбез ООН чи хоча б ОБРЄ? Може були найвеличніші заяви і звернення до лідерів країн вільного світу? Може хто з МЗС чи хоча б послиця в США зустрілась з представниками Держдепу та відповідними представниками ООН?
Чи вистачило лише на те, щоб звинуватити Посла США в Україні в тому, що коли вона висловлювала свої співчуття, то не назвала московитів агресорами і вбивцями? Це все, на що здатна дєрьмаківська дипломатія?
Міжнародними відносинами керує ларьочник, економікою - відвертий ворог (зважаючи на наслідки), правосуддям - зрадник і лише найвеличніший лідер всіх Всесвітів - білий і пухнастий, з найвищим рейтингом (за версією Банкової) - понапідписував собі не на одне довічне, але й досі впевнений, що саме він бездоганний!
Лютий треш!
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06.04.2025 21:40 Ответить
А может и не быть. Нужно собрать комитеты и обсудить все, времени много нужно на это, лет 20.
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06.04.2025 21:44 Ответить
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06.04.2025 21:54 Ответить
щодня вбивають українців. Той сраний радбез повинен навіть не розходитись, а не "бути скликаний"
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06.04.2025 22:40 Ответить
Влада України та всяка дипломатична шобла мажорів та наволочі ніколи не називає РФ нацистами та фашистами. Рашка нас називає, а нам ніззя. Ми самі даємо Заходу маневрувати та гратися з Путіним, великим руським балетом та прочім шізіком Достоєвським. . П.С. Сурогати тіпа "рашизму" не працюють, верніше працюють на рашку.
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06.04.2025 22:02 Ответить
Вы филолог? Можете внятно (не цитатами из Википедии) объяснить суть фашизма и его отличия от нацизма?
Не лезьте те сферы где сами теоретики не могут прийти к общему мнению.
А в общем я вас поддерживаю
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06.04.2025 22:13 Ответить
законникухеровий, може заткнеся, або сходиш разок за кораблем..!!!???
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07.04.2025 02:51 Ответить
Бл*ть...
А шо, може й не?!
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06.04.2025 22:23 Ответить
У цьому цинічному світі може бути усе що завгодно
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07.04.2025 06:38 Ответить
"може становити воєнний злочин"...
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06.04.2025 22:23 Ответить
Ну якби мацкалі ******* по будинку чи площадці то так це військовий злочин, а так як бахнули по ресторану то кацапня може заливати басні про "сльот сотен тисяч найомников и инструкторов сша".
А з іншої сторони, пісюаніст щоб так хрипнув що руськіє чорти і все... чим ***** займається вся та ручна шобла ***** дерьмака під назвою МЗС..
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06.04.2025 22:24 Ответить
цинізм цього ******** світу просто вражає! Шкода, що серед тих 9 загиблих діточок не було дітей цих паскудних імпотентів(((.
Царства Небесного янголяткам.. Дуже боляче..( Родинам - тримайтесь.. Нічого не втішить, знаю, немає такого, щоб хоч якось страшний біль втішити((.
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06.04.2025 22:38 Ответить
.Есть заведения 00М и 00Ж, а это для кого ?
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06.04.2025 22:40 Ответить
це - особисто для н1как1х...((
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07.04.2025 02:53 Ответить
Поки те ООН по голові не влуплять, воно не зрозуміє
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06.04.2025 23:13 Ответить
Тобто після цинічного вбивства 18 людей, з яких 9 дітей, ті, навіть не знаю як назвати, ще гадають можна назвати це військовим злочином чи ні? Вони нічим не кращі за кацапів. Хто просто спостерігає за злочином є його співучасником
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07.04.2025 00:08 Ответить
..20 жертв..................(((((((((((
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07.04.2025 02:54 Ответить
..тут +- не канае...= кожна людина\дитинка це ц1лий св1т......(((((((
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07.04.2025 02:57 Ответить
ООН после того как сша и израиль его послали вообще самораспустился бы лучше. Толку от него ноль. Специальная организация для угнетения слабых и поддакивания сильным.
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07.04.2025 02:26 Ответить
Та невже?
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07.04.2025 05:29 Ответить
може? довбойоби...
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07.04.2025 09:10 Ответить
 
 