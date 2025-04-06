В ООН считают, что удар РФ по Кривому Рогу может быть военным преступлением, - Лубинец

Заявление верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка фактически признает, что атака российских вооруженных сил на Кривой Рог может представлять военное преступление.

Об этом сказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Лубинец отметил, что ракетный удар РФ по Кривому Рогу является примером циничной и неизбирательной жестокости. Представители ООН подтверждают отсутствие каких-либо очевидных военных объектов в этом районе. Это еще раз свидетельствует о сознательном и грубом нарушении Россией норм международного гуманитарного права.

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"Я полностью поддерживаю призыв к быстрому, независимому и эффективному расследованию. Такие действия должны иметь не только моральную, но и четкую юридическую оценку - как военные преступления. Международное сообщество должно показать: преступления против мирного населения не остаются безнаказанными. Справедливость - это не только принцип. Это обязанность. Мир не имеет права молчать, когда убивают детей", - написал омбудсмен.

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Ракетная атака РФ на Кривой Рог

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.

6 апреля в больнице скончался мужчина, который пострадал от российского удара. Таким образом количество жертв от атаки на Кривой Рог возросло до 20.