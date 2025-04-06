В ответ на предложения США о полном прекращении огня РФ запускает новые ракеты, дроны и бомбы, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после сегодняшней российской массовой атаки в очередной раз призвал усилить давление на Россию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
"Сегодня утром Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку против Украины. Баллистические ракеты по Киеву и другим городам, рои ракет и дронов во многих регионах, а также удар авиационной бомбой по многоэтажному жилому дому в Купянске, в результате чего пострадали мирные люди", - говорится в сообщении.
Он также в очередной раз призвал усилить давление на Россию.
"В ответ на предложения США о полном прекращении огня Россия пока только запускает новые ракеты, дроны и бомбы против Украины и ее народа. Время усиливать давление на Москву", - подчеркнул Сибига.
Напомним, в ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.
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Спостережливий та кмітливий хлоп цей Сибіга!
Ти хоч раз скликав збори радбезу ООН?
Московіти постійно там істерять, а ці " слуги рф у вишиванках" що роблять?
І зелю мало хвилює. Він себе у підручники історії вписує, як єдиного борця з ворогом.