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Новости Ракетная атака 6 апреля
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В ответ на предложения США о полном прекращении огня РФ запускает новые ракеты, дроны и бомбы, - Сибига

Атака на Купянск 6 апреля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после сегодняшней российской массовой атаки в очередной раз призвал усилить давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Сегодня утром Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку против Украины. Баллистические ракеты по Киеву и другим городам, рои ракет и дронов во многих регионах, а также удар авиационной бомбой по многоэтажному жилому дому в Купянске, в результате чего пострадали мирные люди", - говорится в сообщении.

Он также в очередной раз призвал усилить давление на Россию.

"В ответ на предложения США о полном прекращении огня Россия пока только запускает новые ракеты, дроны и бомбы против Украины и ее народа. Время усиливать давление на Москву", - подчеркнул Сибига.

Также читайте: Бринк отреагировала на ночную атаку: Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России

Напомним, в ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.

Автор: 

обстрел (27057) Сибига Андрей (389)


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Топ комментарии
+9
Оспаді!
Ти хоч раз скликав збори радбезу ООН?
Московіти постійно там істерять, а ці " слуги рф у вишиванках" що роблять?
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06.04.2025 12:03
+7
У відповідь на пропозиції США щодо повного припинення вогню РФ запускає нові ракети, дрони та бомби, - Сибіга

Спостережливий та кмітливий хлоп цей Сибіга!
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06.04.2025 12:02
+7
Можете у відповідь запустити асфальт!
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06.04.2025 12:04
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У відповідь на пропозиції США щодо повного припинення вогню РФ запускає нові ракети, дрони та бомби, - Сибіга

Спостережливий та кмітливий хлоп цей Сибіга!
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06.04.2025 12:02 Ответить
Оспаді!
Ти хоч раз скликав збори радбезу ООН?
Московіти постійно там істерять, а ці " слуги рф у вишиванках" що роблять?
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06.04.2025 12:03 Ответить
Так Зе красувався колись у кацапській косоворотці, а не у вишиванці. Чи тобі повилазило?!
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06.04.2025 12:40 Ответить
Можете у відповідь запустити асфальт!
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06.04.2025 12:04 Ответить
Може Сибіга займеться справою а не писаниною в соцмережі?
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06.04.2025 12:05 Ответить
" Я не лох".
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06.04.2025 12:05 Ответить
Не виключено.що за " зелене наіпалова" "трамбона" із українськими надрами."трамбон" дав зрозуміти куйлу-"Можеш продовжувати знищувати Україну ,я поки що не буду вмішуватися"
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06.04.2025 12:06 Ответить
страшно сказати, але кацапи запускають нові ракети йще у відповідь на потужні рішення надглобального саміту миру у швейцарії, стоп'ятнадцять угод про безпеку, план потужної перемоги й незламної стійкости найвеличнішою зе-лупи **********...
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06.04.2025 12:07 Ответить
Він думає,що партнери читають його в соцмережі?(((Кому цей пост?((
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06.04.2025 12:07 Ответить
Те що Трамп пошив себе в дурні повіривши кривавому терористу це факт ,але те що МЗС в нас бездіяльне не доносить до світової спільноти про злочини рашизму про геноцид варварів проти українського народу теж факт.
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06.04.2025 12:08 Ответить
Сибіга ти разом з Зе наївні невігласи,на вашій мові лохи кончені,зовсім.
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06.04.2025 12:10 Ответить
Їх це мало хвилює. Вони вже все сказали.
І зелю мало хвилює. Він себе у підручники історії вписує, як єдиного борця з ворогом.
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06.04.2025 12:26 Ответить
а теперь ухвати своего зеленского за формулу мира
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06.04.2025 12:59 Ответить
Власне кажучи, невже ви сподівались на інше коли вступали в так звані перемовини за "шнобелівської ініціативи" рудого півня. Ось почекайте, в понеділок він відірветься від свого гольфу та зробить вам виволочку за те що ви самі себе бомбили балістикою.
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06.04.2025 13:02 Ответить
а вы чого соплі розпускаєте
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06.04.2025 13:44 Ответить
То поплач, імпотент обісраний. 4-й рік абсолютної недієздатності, куколдизму та імпотенції.
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06.04.2025 14:00 Ответить
А хіба Трамп проти обстрілів і бомбувать житлових будинків і дитячих майданчиків? От росіяне і бьють.
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06.04.2025 14:51 Ответить
 
 