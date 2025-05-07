В Україні задокументовано понад 162 тисячі воєнних злочинів РФ, - Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні зареєстровано вже понад 162 тисячі воєнних злочинів РФ.

Про це на конференції United for Justice 7 травня повідомив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні майже 162 тисячі воєнних злочинів, які зареєстровані. Ми вбачаємо, в принципі, не лише зараз, а з перших днів, ознаки системи. Ці злочини демонструють фактично політику Росії щодо України",- заявив він.

За словами представника Офісу генпрокурора, серед найпоширеніших - це обстріли Росією цивільної інфраструктури ракетами, дронами й артилерією.

"Атаки на цивільний об'єкт всіма видами зброї, як-то ракети, дрони, артилерійські обстріли в місцях, наближених до лінії фронту. Після цього за кількістю воєнних злочинів йдуть: жорстоке поводження, сексуальне насильство щодо цивільних і військовополонених, викрадення людей, тримання їх в непристосованих місцях. Ну й, безумовно, мародерство", - розповів посадовець.

У справах про ці злочини проходять 872 підозрюваних, з яких 164 уже засуджені, але лише 18 — реально. Решта отримали вироки заочно.

Водночас посадовець припускає, що кількість воєнних злочинів РФ набагато більша, ніж зараз зареєструвала ОГПУ. Зокрема, Бєлоусов зазначив, що невідомо, скільки людей загинуло в Маріуполі, скільки цивільних убито на окупованих територіях чи депортовано до РФ.

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Він додав, що станом на зараз, за даними ОГПУ внаслідок повномасштабної агресії РФ загинуло 14 572 цивільних, серед яких 625 діти, ще понад 30 тисяч дістали поранень. Крім того, пошкоджено понад 218 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури.

Загалом зафіксовано 189 070 злочинів, пов'язаних із агресією РФ.

"Ця цифра злочини проти миру ,безпеки людства та міжнародного порядку, в тому числі воєнні злочини, а також злочини проти основ національної безпеки України",- додав Бєлоусов.

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