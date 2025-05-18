УКР
666 10

В Україні зафіксовано понад 167 тисяч воєнних злочинів РФ, - Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на міжнародній конференції Леннарта Мері розповів про масштаби російських воєнних злочинів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Лубінець наголосив, Україна зазнала безпрецедентного рівня порушень міжнародного гуманітарного права з початку повномасштабної війни. За офіційними даними, наразі зареєстровано понад 167 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами.

"Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить", - підкреслив Уповноважений. Він додав, що світова спільнота не зробила висновків ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, і продовжує залишатися бездіяльною.

Читайте: Комітет Ради Європи розпочав процес створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

За його словами, за час повномасштабного вторгнення в Україні задокументовано понад 45 тисяч постраждалих серед цивільного населення. Загинули щонайменше 625 дітей. "Наймолодшому було лише два дні. Він загинув під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі", – повідомив уповноважений.

Окрему увагу Лубінець приділив темі викрадення українських дітей. За його словами, Росія системно вивозить неповнолітніх із тимчасово окупованих територій, змінює їм імена, оформлює незаконні "усиновлення", готує цих дітей до майбутньої участі у війні проти України.

"Це не просто злочини. Це виклик усьому, що ми досі називали правом. Це спроба зруйнувати саме поняття гуманітарних норм. Міжнародне гуманітарне право сьогодні безсиле. Воно є – але не діє. Його порушення не мають наслідків, а тому повторюються. Світ досі відповідає на зло дипломатією й занепокоєнням. У той час як Росія – ракетами й дронами", – підкреслив Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні задокументовано понад 162 тисячі воєнних злочинів РФ, - Офіс генпрокурора

Автор: 

росія (67313) Лубінець Дмитро (632) воєнні злочини (1924) війна в Україні (5829)
Топ коментарі
+4
Всього???? Чим ви там займаєтесь???
показати весь коментар
18.05.2025 19:10 Відповісти
+2
"Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить" те саме і про нашу конституцію можна сказати і ставлення влади до неї, чи для Лубінця ето другоє?
показати весь коментар
18.05.2025 19:26 Відповісти
+2
я так розумію,що як би не подібні до цього ,,пуки,, ми б вже забули що у нас є такий собі діяч як лубінець,бо в самій країні все добре,бо все від справедливості до справедливого покарання взагалі відсутнє
показати весь коментар
18.05.2025 19:36 Відповісти
Всього???? Чим ви там займаєтесь???
показати весь коментар
18.05.2025 19:10 Відповісти
то у цензора як завжди провтикали, чи ти тільки заголовок прочитав?
показати весь коментар
18.05.2025 19:15 Відповісти
Рашистський переговорник Мєдінскій дещо підправив цитату Лао-цзи з "Мистецтва війни", що "Коли не можеш захопити чотири області, скажи, що скоро захопиш шість".
показати весь коментар
18.05.2025 19:15 Відповісти
Якшо викреслети ухилянтів 95, то російських злоченів буде на багато меньше
показати весь коментар
18.05.2025 19:26 Відповісти
"Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить" те саме і про нашу конституцію можна сказати і ставлення влади до неї, чи для Лубінця ето другоє?
показати весь коментар
18.05.2025 19:26 Відповісти
"Міжнародне гуманітарне право" - це такий самий шматок туалетного паперу
як і "конституція раZZії".... як і саме оон....
показати весь коментар
18.05.2025 19:29 Відповісти
я так розумію,що як би не подібні до цього ,,пуки,, ми б вже забули що у нас є такий собі діяч як лубінець,бо в самій країні все добре,бо все від справедливості до справедливого покарання взагалі відсутнє
показати весь коментар
18.05.2025 19:36 Відповісти
Хіба в нас стільки вбитих, поранених, біженців із знищеним майном? Для світу якось тихо пройшло визнання того, що русня збила Боїнг...
показати весь коментар
18.05.2025 20:41 Відповісти
від тцк сподіваюсь?
як там справа з тими де йухом по губам його повановаженгому представнику у Луцьку поводили?))
показати весь коментар
19.05.2025 05:06 Відповісти
 
 