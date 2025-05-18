В Україні зафіксовано понад 167 тисяч воєнних злочинів РФ, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на міжнародній конференції Леннарта Мері розповів про масштаби російських воєнних злочинів в Україні.

Лубінець наголосив, Україна зазнала безпрецедентного рівня порушень міжнародного гуманітарного права з початку повномасштабної війни. За офіційними даними, наразі зареєстровано понад 167 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами.

"Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить", - підкреслив Уповноважений. Він додав, що світова спільнота не зробила висновків ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, і продовжує залишатися бездіяльною.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення в Україні задокументовано понад 45 тисяч постраждалих серед цивільного населення. Загинули щонайменше 625 дітей. "Наймолодшому було лише два дні. Він загинув під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі", – повідомив уповноважений.

Окрему увагу Лубінець приділив темі викрадення українських дітей. За його словами, Росія системно вивозить неповнолітніх із тимчасово окупованих територій, змінює їм імена, оформлює незаконні "усиновлення", готує цих дітей до майбутньої участі у війні проти України.

"Це не просто злочини. Це виклик усьому, що ми досі називали правом. Це спроба зруйнувати саме поняття гуманітарних норм. Міжнародне гуманітарне право сьогодні безсиле. Воно є – але не діє. Його порушення не мають наслідків, а тому повторюються. Світ досі відповідає на зло дипломатією й занепокоєнням. У той час як Росія – ракетами й дронами", – підкреслив Лубінець.

