УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
883 6

Комітет Ради Європи розпочав процес створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

Спецтрибунал для Росії: Рада Європи почала юридичну процедуру

14 травня комітет міністрів Ради Європи розпочав юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Ради Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Комітет міністрів Ради Європи підтвердив свою непохитну прихильність Україні на її шляху до справедливості та відновлення, розпочавши процес створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії", - зазначили в РЄ.

На своєму щорічному засіданні міністри також доручили генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії в рамках Ради Європи на основі угоди з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північна Македонія приєдналася до ініціативи зі створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні, - МЗС країни

Отже, після того, як процес отримав політичне схвалення минулого тижня у Львові, вже запущено юридичну процедуру зі створення Спецтрибуналу.

Далі пакет документів про трибунал отримає юридичне затвердження у Страсбурзі, після чого Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу як міжнародної організації та статут трибуналу.

Усі ці документи вже є, вони узгоджені та вже не будуть змінюватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно забезпечити фінансування та підтримку для функціонування майбутнього трибуналу, - генсек Ради Європи Берсе

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

Автор: 

росія (67259) Рада Європи (475) трибунал (287) воєнні злочини (1923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Облізлого гопника "замочіть в сортірє"!
показати весь коментар
14.05.2025 15:13 Відповісти
Страту пуйла демонструйте в прямому ефірі тоділюди,навіть,вихідний оформлять щоб дома лишитись.
показати весь коментар
14.05.2025 15:21 Відповісти
Ну, судя по тому, что потребовалось 11 лет, чтобы определиться с виновными в сбитии Боинга...
показати весь коментар
14.05.2025 15:25 Відповісти
15.04.2025 року у Стамбулі є унікальна нагода заарештувати диктатора, вбивцю, терориста-путіна, й тим самим покласти кінець війні в Україні!
До речі, на путіна вже давно висуното обвинуввачення в тероризмі та массових вбивствах, а суд чекає на його офіційний ареш!
показати весь коментар
14.05.2025 15:53 Відповісти
Що Ви! *єта другоє*.
показати весь коментар
14.05.2025 17:39 Відповісти
 
 