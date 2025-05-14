Комітет Ради Європи розпочав процес створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

14 травня комітет міністрів Ради Європи розпочав юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Комітет міністрів Ради Європи підтвердив свою непохитну прихильність Україні на її шляху до справедливості та відновлення, розпочавши процес створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії", - зазначили в РЄ.

На своєму щорічному засіданні міністри також доручили генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії в рамках Ради Європи на основі угоди з Україною.

Отже, після того, як процес отримав політичне схвалення минулого тижня у Львові, вже запущено юридичну процедуру зі створення Спецтрибуналу.

Далі пакет документів про трибунал отримає юридичне затвердження у Страсбурзі, після чого Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу як міжнародної організації та статут трибуналу.

Усі ці документи вже є, вони узгоджені та вже не будуть змінюватися.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.