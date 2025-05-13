Північна Македонія приєдналася до ініціативи зі створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні, - МЗС країни

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Північної Македонії Тімчо Муцунський підтвердив, що його країна приєдналася до міжнародної ініціативи щодо створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російського політичного та військового керівництва за агресію проти України.

Про це повідомляє портал 360stepeni, інформує Цензор.НЕТ.

Муцунський пояснив, що участь у цьому процесі відображає принципову позицію Скоп'є щодо поваги до міжнародного публічного та гуманітарного права. За його словами, така позиція особливо важлива для малих країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про створення спецтрибуналу для РФ: Буде угода з Радою Європи

"Політика іноді може бути сильнішою за закон, але це не означає, що ми як держава не повинні послідовно стояти за принципами, які ми відстоюємо", - наголосив міністр.

Він додав, що Північна Македонія діє в тісній координації зі стратегічними партнерами у сфері зовнішньої політики та вважає створення трибуналу реальним кроком у нинішньому геополітичному контексті, навіть якщо його результат ще залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас: США можуть приєднатися до трибуналу щодо агресії РФ проти України