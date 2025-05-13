Министр иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунский подтвердил, что его страна присоединилась к международной инициативе по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности российского политического и военного руководства за агрессию против Украины.

Муцунский сказал, что участие в этом процессе отражает принципиальную позицию Скопье относительно уважения к международному публичному и гуманитарному праву. По его словам, такая позиция особенно важна для малых стран.

"Политика иногда может быть сильнее закона, но это не означает, что мы как государство не должны последовательно стоять за принципами, которые мы отстаиваем", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Северная Македония действует в тесной координации со стратегическими партнерами в сфере внешней политики и считает создание трибунала реальным шагом в нынешнем геополитическом контексте, даже если его результат еще остается открытым вопросом.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

