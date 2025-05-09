Каллас: США могут присоединиться к трибуналу относительно агрессии РФ против Украины

США уже более двух лет участвуют в процессе создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и могут присоединиться к нему в будущем.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время пресс-конференции во Львове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Соединенные Штаты уже два с половиной года способствуют созданию этого трибунала, поэтому они были частью этой инициативы и призвали группы для дальнейшего развития этого процесса, и мы очень благодарны за это. Сейчас они не являются частью, но я предполагаю, что рано или поздно они снова присоединятся", - подчеркнула Каллас.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

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