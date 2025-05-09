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Новости Трибунал для Путина
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Каллас: США могут присоединиться к трибуналу относительно агрессии РФ против Украины

каллас,кая

США уже более двух лет участвуют в процессе создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и могут присоединиться к нему в будущем.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время пресс-конференции во Львове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Соединенные Штаты уже два с половиной года способствуют созданию этого трибунала, поэтому они были частью этой инициативы и призвали группы для дальнейшего развития этого процесса, и мы очень благодарны за это. Сейчас они не являются частью, но я предполагаю, что рано или поздно они снова присоединятся", - подчеркнула Каллас.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

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Автор: 

США (26889) трибунал (273) Каллас Кая (207)


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Як кажуть - від кохання до ненависті один крок. Трамп хотів "відбити" китайську наречену, а саме: ху'ло моржове кремлівське у Сі Цзіньпіна. А воні (такі ж падлюки) кохаються взасос і сидять поряд (один на одного не надивляться).
Може хоч тепер Трамп покаже себе "мужчиною" та забезпечить нас щедро зброєю?
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09.05.2025 16:19 Ответить
А може,і не приєднаються...
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09.05.2025 16:22 Ответить
 
 